Basket B femminile, Ren-Auto domina la Vis Rosa Ferrara (85-30)

Gara indirizzata fin dal primo quarto da parte delle rosanero, che incrementano il margine di vantaggio e alla fine festeggiano

La Ren Auto rispetta il pronostico davanti al pubblico della Carim e torna alla vittoria contro Ferrara. Gara indirizzata fin dal primo quarto da parte delle rosanero di coach Maghelli, che incrementano il margine di vantaggio col passare dei minuti e possono festeggiare il referto rosa alla sirena finale.

Inizio partita combattuto con Rimini che spinge sotto canestro col duo Pignieri-Noemi Duca, ma Dovesi risponde a tono e con una bomba a segno tiene a contatto le sue compagne (10-9). Marchi dà una sterzata al primo quarto ed infila tre triple in un amen, Dovesi risponde nuovamente dalla lunga distanza ma dopo i primi 10′ è già +15 per le padrone di casa (28-13).

Nel secondo periodo le rosanero indirizzano la partita: dalla panchina emergono Benicchi e Bombardieri che combinano per 10 punti, mentre Ferrara segna appena 6 punti complessivi che valgono il -26 alla sirena di metà partita (45-19).

Al rientro dagli spogliatoi il copione si ripete: Rimini piazza un break di 12-0 con ben 5 giocatrici diverse a segno, Dovesi firma un altro canestro personale ma la Ren Auto colpisce dalla lunga distanza con Pignieri e Novelli (65-24 a fine terzo quarto).

Negli ultimi 10′ tanto spazio per le nostre giovani che si mettono in gran mostra: ben 8 punti per Maria Renzi ed un’ottima Sara Bombardieri che chiude con 6 punti. Finisce 85-30.

Le parole di Coach Andrea Maghelli nel post partita:

"Torniamo ai due punti e questa è la cosa più importante dopo una sconfitta (contro Castelfranco, ndr) in cui abbiamo giocato decisamente sottotono. Era importante rientrare in campo con la giusta intensità e le ragazze l'hanno fatto. Avevo chiesto loro di cercare di riprendere una concentrazione che pian piano sembrava si stesse un po' svanendo: oggi a parte alcuni importanti passaggi a vuoto le ragazze sono state concentrate per tutto il resto della partita. Ora abbiamo un'altra partita in casa la prossima settimana e dobbiamo cercare di di continuare a fare risultato perché sarà importante per la classifica. Non so se recupereremo qualcuna delle ragazze attualmente fuori, però cercheremo di fare in modo di non sentire la loro mancanza sul campo".

Le parole di Sara Bombardieri e Maria Renzi nel post partita

Bombardieri: "E' stata una bella vittoria di squadra, sono felice perché siamo riuscite a giocare tutte ed a giocare bene, anche noi ci siamo fatte trovare pronte".

Renzi: "Anche secondo me è stata una bella partita soprattutto perché abbiamo giocato di squadra e siamo riuscite a giocare anche noi, a provare a fare qualcosa tutte insieme e secondo me ci siamo riuscite abbastanza bene".

Per due ragazze impegnate anche nelle giovanili come voi, cosa si impara dalla prima squadra?

Bombardieri: "Per me è il gioco di squadra: con le grandi riusciamo a sapere dove posizionarci nel modo giusto in campo, mentre prima di allenarci con loro non lo sapevamo bene, eravamo un po' incerte e tutti gli allenamenti con loro ci hanno aiutato molto a crescere"

Renzi: "Anche secondo me allenandoci con le ragazze della B, le più grandi, siamo migliorate molto fisicamente, sia io che Sara, e soprattutto a giocare insieme: essendo un livello più alto il gioco è più intenso e bisogna cercare di sbagliare di meno ed impegnarsi di più"

La Ren Auto Rimini Happy Basket tornerà in campo sabato 21 marzo alle ore 19:45 alla palestra Carim contro Walnut Basket Noceto per la decima giornata del girone di ritorno.

IL TABELLINO

Ren Auto Rimini Happy Basket-Vis Rosa Ferrara 85-30

Arbitri: Leonardo Mazza (Cesena), Filippo Onofri (Forlì)..

REN AUTO: Tiraferri 7, Novelli (C) 10, Pratelli 6, Duca E. 2, Pignieri 9, Duca N. 14, Benicchi 8, Marchi 15, Monaldini, Bombardieri 6, Renzi 8, Giorgini. All. Maghelli, Sansone.

FERRARA: Recchia, Monte, Targa, Adami 1, Terrone 2, Losi, Sorpresi 2, Dovesi 15, Ferraro 2, Bragaglia 4, Njamen, Perfetto (C) 4. All. Macario Ban, Padovani.

PARZIALI: 28-13, 45-19, 65-24c