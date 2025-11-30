Basket B femminile, Ren Auto: è amaro il finale punto a punto (65-62)

La Ren Auto esce a testa altissima dalla sfida esterna contro Noceto. Prova di grande carattere per la formazione rosanero

La Ren Auto esce a testa altissima dalla sfida esterna contro Noceto. Priva delle gemelle Duca, le ragazze di Coach Maghelli soffrono nel primo quarto di fronte alle triple delle padrone di casa, ma reagiscono immediatamente grazie al super apporto di Fera (22 punti alla sirena finale) e se la giocano alla pari.

In un finale di partita punto a punto, dopo un secondo tempo molto combattuto, sono le padrone di casa ad avere la meglio. Al netto del rammarico, una prova di grande carattere per le rosanero, che nella prossima settimana cercheranno di rifarsi con due incontri alla Palestra Carim, dove la prima squadra ritorna dopo oltre un mese.

L’inizio è interamente a marca Noceto. La formazione casalinga colpisce dalla lunga distanza con Lombardi, la capitana Fietta e Piazza (9 punti personali nel primo quarto), Rimini si affida a 5 punti consecutivi della capitana Novelli ma non basta per evitare la doppia cifra di svantaggio al termine dei primi 10′ (25-15).

Nel secondo quarto la Ren Auto imbastisce la rimonta. Capucci va a segno due volte dalla lunga distanza e Fera va a segno con 9 punti personali. Le padrone di casa attutiscono l’urto nuovamente con la capitana Fietta e vanno al riposo lungo con un solo possesso pieno di vantaggio (40-37).

Al rientro dagli spogliatoi, entrambe le squadre segnano di meno ed è battaglia su ogni possesso. Noceto si affida nuovamente alle triple di Lombardi e Piazza, la Ren Auto ottiene punti da Cardelli e con il gioco da tre punti di Pignieri. Le padrone di casa, però, si aggiudicano il parziale (53-47).

Negli ultimi 10 minuti il duo Fera-Novelli suona la carica per le rosanero (13 punti combinati) e Rimini difende con grande intensità. Shulha e la capitana Fietta replicano a tono. In un finale di partita punto a punto, qualche palla persa di troppo alla fine premia la formazione di casa. Rimini torna a casa a testa altissima nonostante la sconfitta (65-62).

Le parole di Coach Andrea Maghelli nel post partita

“Avevamo dei problemi di organico ed inevitabilmente delle rotazioni ridotte, ma nonostante questo ed una partenza sbagliata in cui Noceto ha punito tutti i nostri errori, siamo riusciti a rientrare e rimanere a contatto per tutto il primo tempo. Addirittura le abbiamo anche sorpassate, per poi giocarci un secondo tempo fondamentalmente punto a punto con piccoli parziali da una parte e dell’altra fino alla fine. Negli ultimi minuti abbiamo difeso bene e costretto le avversarie a sbagliare, ma purtroppo abbiamo anche perso 4-5 palloni nel momento decisivo che ci hanno messo in condizione di non riuscire a vincere una partita che avremmo potuto portare a casa. Mercoledì torniamo in casa contro Castelfranco Emilia, dobbiamo cercare immediatamente di recuperare da questa sconfitta che, viste anche le condizioni, ci poteva stare”.

IL TABELLINO

Walnut Basket Noceto-Ren Auto Rimini Happy Basket 65-62

NOCETO: Be’ NE, Noli NE, Xhihani NE, Lombardi 11, Fietta (C) 22, Piazza 15, Shulha 10, Martellotta 3, Coccoli 4, Corradini NE, Castagnetti, Facenda NE. All. Scanzani, Rossi.

REN AUTO: Tiraferri 4, Novelli (C) 12, Capucci 9, Pratelli 1, Pignieri 7, Fera 22, Benicchi 1, Marchi, Bombardieri, Cardelli 6, Renzi. All. Maghelli, Sansone.

Arbitri: Fabio Dell’Infante (Parma), Massimo Ranieri (Fidenza, PR)

PARZIALI: 25-15, 40-37, 53-47