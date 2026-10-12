Basket B femminile, Ren-Auto fa suo il derby con Faenza (68-63)

Il successo arriva al termine di una partita combattuta e decisa nell’ultimo quarto

L’Happy Basket conquista un bel successo casalingo contro il Raggisolaris Faenza, imponendosi 68-63 al termine di una partita combattuta e decisa nell’ultimo quarto.

Le ragazze di coach Andrea Maghelli partono bene e chiudono il primo periodo avanti 19-15. Faenza risponde nel secondo quarto e riporta la gara in equilibrio all’intervallo (36-36), anche grazie ai tanti falli concessi dall’Happy. Nella terza frazione le ospiti mettono la testa avanti e chiudono sul 50-53.

Negli ultimi dieci minuti arriva la svolta: l’Happy alza l’intensità difensiva, concede appena 10 punti alle avversarie e completa la rimonta con un parziale di 18-10, festeggiando davanti al pubblico di casa.

Una vittoria di carattere per la giovane formazione riminese, che si lascia alle spalle la sconfitta della scorsa settimana a Valdarda e torna al successo.

«Le ragazze sono state brave e concentrate, mantenendo un’intensità alta per tutti i 40 minuti», commenta coach Maghelli. «In difesa eravamo probabilmente un po’ in ritardo e abbiamo concesso troppi tiri liberi, ben 23 nella prima metà. Dopo una buona partenza ci siamo un po’ spente: è stato l’unico momento in cui ci siamo bloccate in attacco. Piano piano, soprattutto partendo dalla difesa, siamo riuscite a venirne a capo e a portare a casa la partita nel finale».

Prossimo impegno: venerdì 16 ottobre alle 21:15 l’Happy Basket giocherà in trasferta sul campo della B.S.L. San Lazzaro.

Happy Basket – Raggisolaris Faenza 68-63

Happy: Pratelli 21, Novelli 12, Pignieri 11, Cardelli 9, Tiraferri 8, Renzi 5, Monaldini 2, Gori, Oddi, Bombardieri, Pregnolato, Belpani. All. Maghelli.

Parziali: 19-15, 17-21, 14-17, 18-10 (all’intervallo 36-36).







