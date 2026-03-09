Basket B femminile, Ren-Auto: fatale la ripresa (63-55)

Ma grazie al 70–60 dell’andata alla Carim, la differenza canestri sorride ancora alla squadra di Maghelli

Il ritorno in campo della Ren Auto coincide con la Festa della Donna e, prima della palla a due, le due squadre si ritrovano in un bel momento condiviso: mimose per tutte, foto di gruppo e un gesto semplice ma significativo, oltre la rivalità sportiva.

In campo, le rosanero restano pienamente in partita per tutto il primo tempo, trascinate da una super Pignieri, ma nella ripresa devono arrendersi alle padrone di casa, che nel finale si prendono il successo. Resta comunque una nota positiva: grazie al 70–60 dell’andata alla Carim, la differenza canestri sorride ancora alla Ren Auto.

Nel primo quarto regna abbastanza l’equilibrio: Castelfranco trova continuità offensiva con i canestri di Bortolani, Betti e Patelli, Rimini risponde soprattutto con una super Pignieri e Pratelli e rimane aggianciata alla partita, ma alla fine dei primi 10′ sono le padrone di casa a condurre di poco il risultato (26-22)

Nel secondo periodo le rosanero alzano il livello e riescono a rosicchiare qualche punto di differenza, vincendo il parziale 10-8 grazie ai canestri importanti di Marchi, Benicchi e la capitana Novelli. All’intervallo lungo Castelfranco è ancora avanti, ma solo di due lunghezze (34-32).

La svolta del match arriva però al rientro dagli spogliatoi, quando le emiliane cambiano passo e piazzano il break che indirizza definitivamente la sfida: Castelfranco buca la retina con Patelli, Zacchi ed Andreanelli e con un parziale di 19-12 scappa vicina alla doppia cifra di vantaggio (53-44).

Nell’ultima frazione le rosanero non si arrendono e provano fino in fondo a riaprire la partita con le iniziative di Pratelli, Novelli e Benicchi, ma Castelfranco gestisce il vantaggio accumulato con la solidità di Betti, Bortolani e compagne: alla sirena finale gioiscono le padrone di casa (63-55).

La Ren Auto Rimini Happy Basket tornerà in campo sabato 14 marzo alle ore 19:45 presso la Palestra Carim contro Vis Rosa Ferrara per la nona giornata del girone di ritorno.

IL TABELLINO

Basketball Sisters-Ren Auto Rimini Happy Basket 63-55

CASTELFRANCO: Cavalieri, Besea N. 5, Bortolani 13, Besea A., Cinelli, Razzoli (C) 5, Patelli 5, Righi 6, Betti 6, Ferrari, Andreanelli 14, Zacchi 9. All. Palmieri, Reggiani.

REN AUTO: Tiraferri 2, Novelli (C) 7, Pratelli 5, Duca E., Pignieri 20, Duca N. 6, Benicchi 3, Marchi 12, Monaldini, Bombardieri, Renzi, Giorgini. All. Maghelli, Sansone.

Arbitri: Antonio Boccia (Sant’Ilario D’Enza, RE), Massimo Ranieri (Fidenza, PR)

PARZIALI: 26-22, 34-32, 53-44