Basket B femminile, Ren-Auto in campo contro Castelfranco Emilia

Mercoledì sera alle 19,40 alla palestra Carim il recupero contro la quarta forza del campionato

La Ren Auto ritrova finalmente il parquet casalingo della palestra Carim per il recupero infrasettimanale dell’ottava giornata di campionato. Le rosanero scendono in campo mercoledì 3 dicembre alle ore 19:40 tra le mura amiche contro Basketball Sisters Castelfranco Emilia, attualmente quarta forza in classifica con un bilancio all’attivo di sei vittorie e due sconfitte. Le ragazze di coach Maghelli, che ritrovano le gemelle Duca, assenti contro Noceto per motivi personali, vogliono riscattare proprio la sconfitta di tre giorni fa, arrivata al termine di una partita molto combattuta.

“E’ da un po’ che non giochiamo in casa, siamo contenti di tornare alla Carim – commenta così alla vigilia Coach Andrea Maghelli – Castelfranco quest’anno ha deciso di affrontare il campionato con una squadra giovane, con ragazze provenienti dal loro vivaio che è sempre stato di alto livello. E’ un gruppo molto affiatato che gioca insieme da tanto tempo e con buona qualità tecnica, che approccia le avversarie con velocità ed aggressività. Sarà una partita dura, per cercare di ottenere i due punti dovremo ritrovare un po’ di tranquillità nel nostro gioco. Contro Noceto eravamo nervose e per questo abbiamo commesso delle disattenzioni, l’obiettivo è pensare a noi stesse e non al gioco delle avversarie”.