Basket B femminile, Ren-Auto in campo mercoledì

Turno in trasferta sul campo del Puianello alle 19,30 senza Capucci e Fera. Coach Maghelli. 'Squadra solida ed esperta'

Turno infrasettimanale ad altissima intensità per la Ren Auto che si prepara a far visita, per un altro scontro diretto, al Puianello Basket Team nella quinta giornata del girone di ritorno. Le rosanero, che dovranno fare a meno dell'infortunata Capucci e di Fera, out per il resto della stagione, cercano il colpaccio esterno non solo per vendicare la sconfitta dell'andata, quando Puianello espugnò la Carim per 50-61 (unica squadra sinora capace di farlo), ma anche per sorpassare in classifica vista la parità di punti (entrambe le squadre a quota 26).

Palla a due mercoledì 18 febbraio alle 19.30, diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale Puianello Basket Team.

Queste le parole di Coach Andrea Maghelli alla vigilia: "Affrontiamo una squadra estremamente solida ed esperta, su un campo tradizionalmente difficile. È vero che Puianello ha perso qualche partita in casa, ma — fatta eccezione per una — le altre sconfitte sono arrivate giocando a Reggio Emilia, non sul proprio parquet. Dovremo presentarci con la consapevolezza che sarà una partita dura e complicata, anche perché per noi è la prima senza Giorgia Fera: sarà quindi fondamentale trovare nuovi equilibri. Servirà che tutte diano il massimo per cercare di contrastare una squadra davvero molto solida. Sarà importante mantenere un’intensità elevata ed un ritmo alto, evitando passaggi a vuoto che in trasferta, contro una squadra di questo livello, potrebbero essere puniti”.