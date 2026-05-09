Basket B femminile, Ren-Auto in gara1 quarti play-in

Domenica alle ore 19 affronta a Fiorenzuola la Fiore Basket Valdarda che vanta una striscia vincente aperta di sei partite consecutive

Comincia la fase più calda della stagione per la Ren Auto, pronta alla lunga trasferta di Fiorenzuola d’Arda per affrontare la Fiore Basket Valdarda nella Gara 1 dei quarti di finale play-in, con palla a due domenica 10 maggio alle ore 19:00 (diretta streaming sul canale YouTube della Fiore Basket Valdarda). Al termine della regular season, il bilancio dice una vittoria a testa (65-62 per le emiliane all’andata, 76-55 per le rosanero al ritorno), entrambe nei rispettivi parquet casalinghi. Ora, però, si resetta tutto ed in una serie al meglio delle tre partite ogni minuto diventa fondamentale.

Queste le parole di Coach Andrea Maghelli alla vigilia: "Cominciamo la serie in casa di una delle squadre che ha avuto uno dei migliori finali di campionato nel girone di ritorno e che vanta una striscia vincente aperta di sei partite consecutive. Per quanto riguarda noi, sappiamo che dobbiamo andare a vincere almeno una delle due partite fuori casa per superare il turno: vogliamo e dobbiamo provarci già da domani, quindi a prescindere da tutto l’obiettivo è entrare in campo con la massima intensità e concentrazione per iniziare la serie nel migliore dei modi”.