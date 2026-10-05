Basket B femminile, Ren-Auto ko a Fiorenzuola (70-50)

Nella seconda parte del match le padrone di casa allungano il passo. Coach Maghelli: "Commessi troppi errori"

Nella seconda giornata di campionato il Rimini Happy Basket cede 70-50 sul campo del FBK Fiore Basket Valdarda, a Fiorenzuola d'Arda. La partenza è equilibrata, ma qualche errore di troppo fin dai primi minuti permette alle padrone di casa di prendere fiducia e di chiudere il primo quarto avanti 18-10.

Nel secondo periodo l'Happy cambia passo: difende meglio, trova più continuità in attacco e vince la frazione 13-11, riducendo il distacco all'intervallo a sei punti (29-23). La partita resta aperta.

Al rientro dagli spogliatoi, però, la gara cambia. Nel terzo quarto Valdarda trova ritmo e canestri anche difficili, mentre l'Happy segna solo 9 punti e subisce un 20-9 che porta il vantaggio delle emiliane a 17 lunghezze (49-32).

Nell'ultima frazione le riminesi non mollano e firmano 18 punti, ma Valdarda risponde con 21 e controlla fino alla sirena.

Il coach guarda alla serata con lucidità: «Abbiamo iniziato discretamente, ma abbiamo commesso troppi errori già dall'inizio e questo ci ha fatto inseguire. Valdarda ha trovato fiducia e ritmo, e a un certo punto ci siamo scomposti». Poi l'invito a voltare pagina: «Bisogna dimenticare una partita sbagliata e pensare alle prossime. Già da sabato in casa dobbiamo cercare di recuperare quello che abbiamo lasciato oggi».

PROSSIMA PARTITA

Rimini Happy Basket - Raggisolaris Faenza sabato 10 ottobre - Ore 19.45 alla palestra Carim, Rimini

IL TABELLINO

FBK Fiore Basket Valdarda - Rimini Happy Basket 70-50

Rimini Happy Basket: Tiraferri 12, Novelli 10, Renzi 9, Pignieri 6, Cardelli 4, Pratelli 3, Monaldini 3, Oddi 3, Gori, Bombardieri. All. Maghelli.

Parziali: 18-10, 11-13, 20-9, 21-18 (all'intervallo 29-23)



