Basket B femminile, Ren-Auto: la play Alice Marchi il volto nuovo

La società Rimini Happy Basket è lieta di comunicare che l'atleta Alice Marchi farà parte del roster della Ren-Auto per la stagione di Serie B 2025/2026.

Alice, nata a Riva del Garda l'11 febbraio 2001, è una play-guardia cresciuta, seguendo le orme dei due fratelli maggiori, nel vivaio della squadra sua città e successivamente approdata, per l'ultimo anno di settore giovanile, alla Matteiplast di Bologna.

Da senior disputa due campionati in A2 a Mantova; si trasferisce poi a Vigarano, sempre in A2, nella stagione 2022/2023, che chiude alla BSL San Lazzaro in Serie B.

Con San Lazzaro disputa anche le ultime due stagioni sportive ed ora l'arrivo a Rimini, facilitato dalla scelta di stabilirsi a Pesaro.

"Non so molto dell'Happy Basket - ci dice -, ma da avversaria ho sempre apprezzato la solidità delle squadre che ho affrontato negli ultimi anni. Dai colloqui col presidente Piomboni e coach Maghelli, poi, è emerso quanto la Ren-Auto abbia un gruppo unito e coeso, elemento fondamentale per raggiungere buoni risultati. Amo giocare di squadra, difendere forte, passare e tirare da tre. Sono carichissima per la prossima stagione".

"Abbiamo avuto la fortuna che una giocatrice del livello di Alice si sia trasferita dalle nostre parti - commenta coach Maghelli -: nonostante la giovane età vanta già una notevole esperienza e porterà un contributo offensivo importante. Con Alice e le gemelle Duca aggiungiamo tre giocatrici di livello ad una squadra già forte e rodata, per provare a fare un ulteriore salto di qualità".