Basket B femminile, Ren-Auto nella tana del Peperoncino

Le riminesi desiderose di riscatto dopo due sconfitte consecutive che lasciano un po’ l’amaro in bocca

Appena due giorni per metabolizzare la sfida infrasettimanale contro Puianello, che ha visto la Ren Auto lottare alla pari per larghi tratti della partita al netto del risultato finale, e si torna nuovamente a calcare il parquet. Le rosanero, desiderose di riscatto dopo due sconfitte consecutive che lasciano un po’ l’amaro in bocca, faranno visita al Peperoncino Libertas Basket sabato 1° novembre alle ore 20.00, sesta giornata di campionato.

Queste le parole di Coach Andrea Maghelli alla vigilia: "Per quanto riguarda le avversarie, sono ragazze giovani che però giocano insieme da tanto tempo: sicuramente ci troveremo di fronte una squadra affiatata, compatta e che corre tenendo alto il ritmo. Noi dovremo cercare di ri-presentarci con l’atteggiamento che abbiamo avuto nell’ultima partita in casa contro Puianello ed entrare in campo con la stessa energia. L’obiettivo sarà quello di limitare il loro gioco in velocità e cercare di tornare a Rimini con due punti che, in questo momento, ci farebbero molto comodo"c