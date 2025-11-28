Basket B femminile, Ren-Auto: occhio al pericoloso Noceto

Le rosanero di scena in trasferta contro la formazione emiliana distaccata di sole due lunghezze. Coach Maghelli: 'Una partita delicata e per nulla semplice'

Reduce dalla larga vittoria esterna in casa di Ferrara, la Ren Auto Rimini Happy Basket è pronta a tornare in campo nuovamente lontana dalla palestra Carim, questa volta per affrontare Walnut Basket Noceto, attualmente quinta in campionato, ma a soli due punti di distacco dalle rosanero e con una partita disputata in più. Palla a due in programma sabato 29 novembre alle ore 19:00 presso il Palazzetto C.A. Moisè di Parma, con l'obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva.

“Domani giocheremo una partita delicata e per nulla semplice – questa l’analisi della vigilia di coach Andrea Maghelli – Noceto è una squadra molto giovane che, grazie anche all'innesto di qualche giocatrice più esperta, sta giocando bene ed ottenendo buoni risultati. Noi potremmo dover scontare qualche problema di organico, quindi tutte le ragazze che saranno in campo dovranno sicuramente essere molto concentrate e dare il massimo. Una vittoria domani sera sarebbe molto importante a questo punto del campionato, ce la metteremo tutta per tornare a casa con i due punti“.