Basket B femminile, Ren-Auto ospita il Fiore Valdarda

Terza uscita consecutiva tra le mura amiche della palestra Carim sabato alle 19.45

Terza uscita consecutiva tra le mura amiche della palestra Carim per la Ren Auto Rimini Happy Basket che apre il girone di ritorno ospitando la Fiore Basket Valdarda (18 punti, record 9-5), attualmente sesta in classifica ad appena due lunghezze di distanza dalle rosanero.

All'andata, con una Ren Auto non ancora perfettamente rodata, le avversarie ebbero la meglio di appena tre punti (65-62 lo score finale), motivo per cui puntare a ribaltare la differenza canestri non è impossibile, ma ci vorrà sicuramente una partita di livello da parte della formazione di Coach Andrea Maghelli. Palla a due sabato 24 gennaio alle ore 19:45.

Queste le parole di Coach Andrea Maghelli alla vigilia: “Valdarda è una squadra molto solida, allestita per stare nelle posizioni di testa del campionato. Al momento abbiamo due punti in più in classifica rispetto a loro, perciò dobbiamo cercare di vincere la partita per allontanarle un po' da noi e tenere aperta questa striscia vincente. Affronteremo un gruppo esperto e che sa giocare, come al solito dovremo mettere in campo la massima intensità per imporre il nostro gioco e cercare di portare a casa i due punti".