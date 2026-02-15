Basket B femminile, Ren-Auto piega Scandiano 64-60

Giorgia Fera saluta l'Happy Basket per proseguire all'estero la sua carriera universitaria e per effettuare un'importante operazione alla spalla

Serata di forti emozioni alla Palestra Carim, dentro e fuori dal parquet. In campo, le ragazze di coach Maghelli riscattano la sconfitta della scorsa giornata contro Ravenna e colgono due punti importanti in chiave classifica contro una diretta concorrente, complice anche la sconfitta di Puianello in casa contro San Lazzaro; peccato soltanto per non aver ribaltato la differenza canestri, che rimane dunque a Scandiano (all’andata, infatti, finì 62-53).

Fuori dal campo, il saluto di tutto il mondo Happy Basket a Giorgia Fera, prossima ad un viaggio fuori dall’Italia per proseguire la sua carriera universitaria, nonché ad un importante operazione alla spalla nell’estate. A Giorgia, autentica guerriera che ha sempre dato tutta sé stessa in campo nonostante i problemi fisici, va un fortissimo in bocca al lupo per i prossimi mesi, sperando di ritrovarla in rosanero il prima possibile!

Rimini scende in campo con la giusta intensità e combina subito un parziale di 6-0 siglato dal tridente Pignieri-Noemi Duca-Fera. Scandiano ha le polveri bagnate in attacco, complice anche un’eccellente difesa della Ren Auto: Brevini rosicchia 4 punti nel pitturato, ma le scorribande di Pignieri e la tripla di Pratelli consegnano il primo quarto alle rosanero (15-7).

Nel secondo quarto il copione non cambia: la Ren Auto piazza un break di 13-2 e sfiora il +20, con la capitana Novelli protagonista dalla lunga distanza e nuovamente Noemi Duca sotto le plance (28-9). Le ospiti cercano di limitare i danni con le iniziative di Fedolfi, ma un’altra bomba della capitana Novelli ed il 2/2 ai liberi di Fera manda tutte negli spogliatoi nuovamente sul +19 Rimini (39-20).

Al rientro dagli spogliatoi Scandiano cerca di cambiare volto alla partita, ma le rosanero sono presenti su entrambi i lati del campo e tengono a debita distanza le avversarie con il canestro di Cardelli e l’ennesima tripla della capitana Novelli (49-28). Spinte dal duo Fedolfi-Capelli le ragazze di Boglioli tentano di rientrare, ma un’altra bomba di Pratelli, a fil di sirena, chiude il terzo quarto con un netto +20 Ren Auto (56-36).

La partita sembra finita, con Rimini in controllo del risultato… e invece Scandiano apre gli ultimi 10′ con un pericoloso parziale di 9-0 che rischia di rimettere tutto in discussione, complice una flessione difensiva della Ren Auto (56-45). Fera prova a metterci una pezza, ma il trio Martini-Todisco-Brevini portano le ospiti sotto la doppia cifra di svantaggio (59-51). Alla sirena finale è la Ren Auto a trionfare, seppure senza avere ribaltato la differenza canestri (64-60).

Le parole di Coach Andrea Maghelli nel post partita: "Fa male il fatto che Giorgia Fera abbia finito la stagione qui, però per motivi legati alla sua carriera universitaria andrà via. E' inutile dire quanto io apprezzi Giorgia: è uno dei giocatori più intensi che ho mai allenato, considerando sia uomini sia donne, ed è un peccato che lei vada via.

E' un peccato anche non aver difeso una differenza canestri che sembrava ormai cosa fatta. L'impressione a 15 minuti dalla fine è stata che le ragazze abbiano tentato solamente di difendere il vantaggio, però nel basket non si può fare solo garbage time alla fine perché poi non sempre si ottiene la differenza canestri ed a volte si perde. Siamo ovviamente contenti della vittoria perché era importante, ma rimane un po' di amaro per la differenza canestri che era l'obiettivo grosso. Abbiamo centrato l'obiettivo più piccolo”.

Che cos'è successo nell'ultimo quarto?

"Già dalla metà del terzo quarto noi abbiamo sbagliato qualcosina, perdendo fiducia e pensando che potevamo solo amministrare. Loro hanno inevitabilmente preso fiducia e si sono sciolte anche perché abbiamo perso tanti palloni in attacco. Ripeto, siamo contenti perché abbiamo vinto e siamo dove vogliamo essere in classifica, però poteva andare ancora meglio".

Le parole di Giorgia Fera nel post partita: "E' stata una partita iniziata con una buona intensità, andata un po' a calare nel secondo tempo ma quando si è sopra di 20 punti ci si rilassa un po' anche se non si dovrebbe fare. Personalmente è stata una serata emozionante perché è stata la mia ultima partita della stagione fino all'inizio della prossima. Stare in campo con questa squadra, vincere ed avere un supporto del genere è veramente bello ed importante.

Quando si gioca con un gruppo del genere si fa squadra sia dentro sia fuori dal campo, questo mi ha dato la forza per dare tutto finora nonostante il dolore alla spalla. E' stato bello chiudere in casa davanti all'affetto del pubblico della Carim e dei nostri amici. E poi... una vittoria così non fa mai male!"

Che messaggio vuoi lasciare alle tue compagne per il resto della stagione?

"Faccio un grande in bocca al lupo a tutte. Mi auguro che si divertano, perché se in campo ci divertiamo si vede la differenza: giochiamo di gruppo e diventa qualcosa di magico. Questo gruppo non deve perdere questa qualità e continuare così per il resto della stagione".

IL TABELLINO

Ren Auto Rimini Happy Basket-Pallacanestro Scandiano 2012 64-60

REN AUTO: Tiraferri, Novelli (C) 14, Pratelli 6, Duca E. 4, Pignieri 10, Duca N. 14, Fera 10, Benicchi, Marchi 2, Bombardieri, Cardelli 4, Renzi. All. Maghelli, Sansone.

SCANDIANO: Fedolfi 10, Balboni 2, Marino 1, Meglioli A. 8, Capelli 13, Pellacani 4, Brevini (C) 8, Todisco 6, Moretti 2, Meglioli E. 3. All. Boglioli.

Arbitri: Andrea Romano Belfadel Aly (Bologna), Angelo Calabrese (San Lazzaro di Savena, BO).

PARZIALI: 15-7, 39-20, 56-36)