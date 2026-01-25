Basket B femminile, Ren Auto Rimini ancora vincente

Battuto alla palestra Carim il Fiore Basket Valdarda 76-55 dopo una partita molto fisica. Ribaltata la differenza canestri

La Ren Auto cala il Settebello contro la Fiore Basket Valdarda ed esulta per la terza volta di fila davanti al pubblico della Carim. La formazione di coach Maghelli esce vincitrice da una partita molto fisica, ribaltando la differenza canestri e mantenendo il terzo posto in classifica a pari punti con Noceto.

Si alza la palla a due e Valdarda spinge forte sull’acceleratore con i canestri di Bambini e Ghezzi (3-8), Rimini reagisce con Pignieri e Marchi ma Ghezzi torna nuovamente a segno (7-10). Maghelli chiama timeout ed i frutti si vedono: Cardelli dalla panchina (MVP a fine partita con 15 punti) spara dalla lunga distanza, e lo stesso fanno a Novelli e Tiraferri, e segna altri due canestri per l’allungo di fine primo quarto (22-18).

La Ren Auto indirizza la partita ad inizio secondo quarto, piazzando un break di 10-0 siglato da una super Tiraferri (8 punti personali). Valdarda fatica a trovare soluzioni in attacco, riuscendo a segnare solamente con Bertoni dalla lunga distanza. All’intervallo, Rimini è tocca i 15 punti di vantaggio grazie anche ai canestri di Eleonora Duca ed all’energia di Cardelli (41-25).

Al rientro dalla pausa lunga, la formazione ospite aumenta l’aggressività, ponendo la partita su un piano molto fisico. Rimini però non si fa sorprendere e mantiene saldamente il vantaggio, continuando a segnare da tre punti con Marchi e Cardelli.

Il copione non cambia nell’ultimo quarto, quando la banda di Coach Maghelli controlla il risultato, trovando canestri da tutte le giocatrici scesi in campo. Nel finale minuti e punti anche per Giorgini. Alla sirena finale è +19 Rimini, settima vittoria consecutiva.

Le parole di coach Andrea Maghelli nel post partita Era fondamentale per noi ribaltare la differenza canestri perché Valdarda era solamente a due punti sotto di noi prima di questa partita. Sapevamo innanzitutto di voler vincere questa partita e poi di vincerla con uno scarto maggiore di tre punti. Abbiamo avuto un inizio abbastanza confuso e disattento, però poi abbiamo alzato l'intensità in difesa ed in attacco, trovando soluzioni migliori. Nel secondo tempo la partita s'è fatta molto fisica, ma le ragazze sono state brave a tenere. Siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto, ora ci attendono due partite di fila in trasferta dove cercheremo di fare risultato".

Si torna in trasferta ma con maggiore consapevolezza e fiducia.

"Non c'è dubbio che dopo la pausa natalizia siamo rientrate con il giusto atteggiamento in campo. Alla Carim le ragazze esprimono il meglio, ma anche in trasferta nell'ultimo periodo abbiamo fatto delle buone partite. Dobbiamo cercare di continuare così".

Le parole di Rachele Cardelli nel post partita "All'inizio dovevamo scioglierci e togliere di dosso un po' di paura, poi siamo riuscite a giocare bene di squadra passandoci tutte la palla, il risultato poi s'è visto. Loro nel secondo tempo sono state molto aggressive e questo significa che avevano perso la testa durante la partita. Ora torniamo in trasferta, speriamo di continuare così".

Le parole di Diva Giorgini nel post partita: "Siamo state molto brave soprattutto all'inizio dove c'era grande tensione, poi abbiamo tenuto per il resto della partita. Oggi siamo riuscite nell'intento di portare l'altra squadra all'esasperazione e si sono visti i frutti. Cercheremo di tenere aperta la striscia di vittoria, siamo davvero una bella squadra e non ho dubbi che daremo il meglio anche in trasferta".

La Ren Auto Rimini Happy Basket tornerà in campo domenica 1 febbraio alle ore 18:00 in trasferta per la seconda giornata del girone di ritorno contro Nuova Virtus Cesena.

IL TABELLINO

Ren Auto Rimini Happy Basket-Fiore Basket Valdarda 76-55

Arbitri: Gabriele Zuffa (San Lazzaro di Savena, BO), Leonardo Mazza (Cesena).

REN AUTO: Tiraferri 12, Novelli (C) 6, Duca E. 4, Pignieri 10, Duca N. 5, Fera 12, Marchi 8, Cardelli 15, Giorgini 4. All. Maghelli, Sansone.

PARZIALI: 22-18, 41-25, 55-38c