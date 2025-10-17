Basket B femminile, Ren-Auto: sabato sfida il Capra Team Ravenna

Nuovo impegno casalingo per la Ren-Auto Rimini Happy Basket alle ore 19.45 alla palestra Carim

Nuovo impegno casalingo per la Ren-Auto Rimini Happy Basket che sabato 18 ottobre alle ore 19.45 presso la palestra Carim affronterà Capra Team Ravenna nella terza giornata del campionato Serie B femminile Emilia-Romagna. Queste le parole di Coach Andrea Maghelli alla vigilia:

“Abbiamo incontrato Ravenna in amichevole pre-campionato, ma ovviamente domani cambierà tutto essendo una partita vera. Loro spesso schierano line-up grossi, con almeno due se non tre delle loro lunghe in campo. Dobbiamo cercare di lavorare in difesa su questo gioco interno ed arginare la loro fisicità. In settimana le nostre ragazze hanno lavorato bene e con tanta intensità, a prescindere dalla vittoria di sabato scorso perché in allenamento l’energia è sempre alta. Mi sono sembrate più sciolte anche nei movimenti in attacco, su cui peraltro ci siamo concentrati. Cercheremo di mettercela tutta per portare a casa anche questi due punti".