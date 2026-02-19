Basket B femminile, Ren-Auto sconfitta dalla big Puianello (94-75)

Alla distanza le padrone di casa vincono di superiorità fisica e con ottime percentuali al tiro da tre punti. Sabato in campocontro Peperoncino Libertas

Non riesce l’impresa alla Ren Auto che torna dalla difficile trasferta infrasettimanale di Puianello con un ottimo primo quarto, ma senza il referto rosa al suono della sirena finale. Le ragazze di Coach Maghelli, prive di Capucci e, come già comunicato, Fera, producono il massimo sforzo per tenere testa alla seconda miglior squadra del campionato, ma alla distanza le padrone di casa vincono di superiorità fisica e con ottime percentuali al tiro da tre punti.

Pronti via e la partita è subito un continuo botta e risposta in attacco: Rimini spinge sull’acceleratore trainata da un’ispirata Marchi (13 punti personali nel solo primo quarto), Puianello si affida al trio Olajide-Kirschenbaum-Vitari (che a fine partita combineranno per 71 punti) ma non basta per contenere le ospiti alla fine dei primi 1o’ (23-31).

Nel secondo quarto comincia a girare l’inerzia della partita: le padrone di casa trovano punti preziosi da Raiola (9 punti personali nel secondo quarto), mentre Kirschenbaum continua a martellare dalla lunga distanza (altre due bombe in questo periodo). Rimini è in partita grazie alle triple di Novelli e Marchi, ma nemmeno le incursioni di Noemi Duca evitano il cambio di leadership all’intervallo (53-47).

Al rientro dalla pausa lunga il copione non cambia: Puianello incrementa progressivamente il vantaggio, sempre sulla spinta della cecchina Kirschenbaum (tre triple nel terzo quarto), Rimini risponde alla pari con due bombe a testa per Pratelli e Marchi, ma la precisione ai liberi di Vitari, Olajide e Raiola traduce tutto nel +10 a fine terzo quarto (73-63).

Nel finale la partita prende una direzione ben precisa: la Ren Auto, un po’ sulle gambe, segna solo 12 punti (da segnalare due triple consecutive di Eleonora Duca), mentre la formazione di casa non fa sconti e con altri 21 punti segnati chiude la pratica: al suono della sirena è 94-75.

Le parole di coach Andrea Maghelli nel post partita: “Ci siamo trovati a giocare a corto d’organico contro una delle squadre più fisiche del campionato. Nonostante tutto siamo riuscite a segnare trovando buone soluzioni contro tutte le difese di Puianello. Il punto è che noi in difesa abbiamo decisamente sofferto le loro giocatrici interne, ma anche da fuori hanno segnato con percentuali altissime. Peccato perché fino a tutto il terzo quarto ci stavamo giocando la partita, poi nell’ultimo quarto loro hanno continuato a segnare mentre noi, complice anche la stanchezza, non abbiamo più trovato il canestro come prima, in una partita in cui gli attacchi sono stati protagonisti. Torniamo in campo sabato in casa dove vorremo sicuramente riscattarci”.

La Ren Auto Rimini Happy Basket tornerà in campo sabato 21 febbraio alle ore 19:45 alla palestra Carim contro Peperoncino Libertas Basket per la sesta giornata del girone di ritorno.

IL TABELLINO

Puianello Basket Team-Ren Auto Rimini Happy Basket 94-75 (23-31, 53-47, 73-63)

PUIANELLO: Valdo, Olajide 24, Manzini, Dettori, Dzinic 6, Raiola 12, Cherubini C. 2, Cherubini S., Boiardi (C) 3, Kirschenbaum 29, Vitari 18. All. Giroldi, Fontana.

REN AUTO: Tiraferri 1, Novelli (C) 3, Pratelli 12, Duca E. 6, Pignieri 5, Duca N. 19, Marchi 22, Cardelli 7, Renzi, Giorgini. All. Maghelli, Sansone.

Arbitri: Gabriele Zuffa (San Lazzaro di Savena, BO), Jacopo Torresan (Bologna).