Basket B femminile, Ren-Auto sgambetta la capolista Cavezzo (74-72)

Nel finale punto a punto, efficace la difesa sull’ultimo possesso avversario vale il referto rosa al suono della sirena

Impresa della Ren Auto. In una magica serata alla Palestra Carim le ragazze di coach Maghelli hanno la meglio della capolista Cavezzo, imbattuta sin qui in tutto il campionato (ad onor di cronaca, priva della sua capitana Marta Verona, infortunata).

Spinte dalle triple di un’ispirata Marchi (MVP con 21 punti e ben 6 triple realizzate), le rosanero colgono la quinta vittoria consecutiva e confermano l’ottimo momento di forma. Dopo una partita molto combattuta, nel finale punto a punto il duo Novelli-Marchi realizza 16 punti combinati e tiene a freno una monumentale Tassinari da 31 punti, poi un’efficace difesa sull’ultimo possesso avversario vale il referto rosa al suono della sirena.

Pronti via ed è subito 11-0 per la Ren Auto, che trova 5 punti di Noemi Duca e la prima bomba di serata di Marchi. Un controparziale di 8-0 (siglato da due triple di Tassinari) segna l’entrata in partita di Cavezzo. Due canestri di Pratelli cercano di contenere le avversarie, ma Kolar va a segno dalla lunga distanza e Melloni firma il canestro del primo sorpasso per le ospiti proprio in chiusura di primo quarto (15-17).

Di nuovo Pratelli a segno, questa volta da tre punti, per cominciare il secondo quarto, ma la bomba di Siligardi tiene avanti Cavezzo (23-22). Rimini stringe le maglie in difesa e concede soltanto altri due punti alle avversarie, completando il sorpasso con i canestri di Pignieri e Cardelli (30-25).

Al rientro dagli spogliatoi, un’altra tripla di Siligardi riavvicina pericolosamente Cavezzo (32-30), ma un mini-parziale di 7-0 Rimini vale il +9 di vantaggio grazie alla mano calda di Marchi da oltre la linea dei tre punti (39-30). La formazione ospite rigira però immediatamente l’inerzia della partita e con un contro-break di 9-0 trova la parità: protagonista sempre Tassinari con 5 punti filati (39-39). In chiusura di terzo quarto è show dalla lunga distanza da entrambe le parti: Tassinari e Togliani realizzano per tre volte dall’arco, ma le padroni di casa rispondono a tono con ben tre bombe di Marchi cui si aggiunge quella di Pratelli per il -2 (51-53).

Ultimo quarto ad altissima tensione: Pignieri attacca il ferro sistematicamente e realizza 7 punti personali consecutivi, Cavezzo però risponde con il canestro di Bernardoni ed un’altra tripla di Togliani (57-60). Sale in cattedra la capitana Novelli che realizza tre canestri di fila, ma Tassinari risponde con l’ennesima bomba (64-64). Cavezzo trova il vantaggio con i liberi di Tassinari e Maini, Novelli replica da tre punti ma lo stesso fa Togliani (71-72). Negli ultimi istanti di partita, Marchi subisce fallo su tiro da tre punti e realizza un 3/3 dalla lunetta; dall’altra parte, Togliani cerca la penetrazione al ferro per il pareggio ma la difesa della Ren Auto si chiude bene ed assicura la vittoria (74-72).

Le parole di Coach Andrea Maghelli nel post partita E' inutile nasconderci: sapevamo che sarebbe stata una partita durissima e così è stato. Le ragazze sono state brave a mantenere intensità e concentrazione per quasi tutta la partita. Abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto ma contro una squadra con tanta esperienza e tanto talento è inevitabile in alcuni momenti perdere l'orientamento. Nel finale ci siamo ritrovate ad inseguire dopo un'inerzia positiva, ma le ragazze mentalmente hanno tenuto duro e portato a casa una vittoria decisamente importante".

Cosa ha fatto la differenza?

"Non c'è mai stata una padronanza da parte di una squadra. Ci sono stati momenti dove abbiamo trovato noi un buon ritmo, a volte loro. Nel finale sono stati gli episodi a decidere la partita: sembrava ci stessero per condannare, ma invece abbiamo trovato un paio di giocate che ci hanno fatto vincere".

Dopo cinque vittorie di fila, altre due partite alla Carim in arrivo per continuare così.

"Sicuramente l'obiettivo è continuare a giocare con questa intensità e migliorare il ritmo di gioco, la corrente di gioco che stiamo ancora un po' inseguendo nei meccanismi nonostante siano stati fatti tanti passi avanti".

Le parole di Alice Marchi nel post partita "E' stato bellissimo. Sapevamo che potevamo farcela perché il nostro è un campo difficile in cui tutte devono sudare. Siamo state brave a rimanere sul pezzo dopo vari contro-sorpassi: è stata dura mentalmente ma abbiamo giocato di squadra. Per quanto mi riguarda sono entrati tanti tiri, è stato tutto un po' più facile. Un bel modo di cominciare l'anno nuovo ed uno stimolo in più per continuare a lavorare in palestra in vista del prosieguo del campionato".

Per te questa sera 21 punti con 6 triple, alcune anche in momenti importanti.

"Sono contenta che finalmente stia segnando di più. Questo è merito della fiducia che mi trasmettono le mie compagne e l'allenatore. Spero di continuare così".

La Ren Auto Rimini Happy Basket tornerà in campo sabato 17 gennaio alle ore 19:45 presso la Palestra Carim per la quindicesima ed ultima giornata del girone di andata contro Royal Basket Vigarano.

IL TABELLINO

Ren Auto Rimini Happy Basket-Basket Cavezzo 74-72

REN AUTO: Tiraferri, Novelli (C) 12, Capucci, Pratelli 10, Duca E., Pignieri 11, Duca N. 9, Fera 4, Benicchi, Marchi 24, Cardelli 4, Renzi. All. Maghelli, Sansone.

CAVEZZO: Siligardi 8, Togliani 11, Cariani, Kolar 9, Maini 4, Bernardoni 5, Tassinari (C) 31, Stefanini, Zucchi, Melloni 4. All. Piatti, Vecchi.

Arbitri: Leonardo Neri (Cesena), Filippo Onofri (Forlì).

PARZIALI: 15-17, 25-30, 51-53)