Basket B femminile, Ren-Auto si arrende al Fiore Valdarda (57-39)

Nella partita di andata dei quarti di finale play-in le rosanero pagano un blackout nei 20 minuti centrali di partita a cavallo dell’intervallo

Brutta partenza per la Ren Auto nella serie dei quarti di finale play-in. Valdarda si aggiudica Gara 1 approfittando di un totale blackout delle rosanero nei 20′ centrali di partita a cavallo dell’intervallo, dopo un primo quarto in perfetto equilibrio. Ora la serie si sposta alla Carim per Gara 2, che per le ragazze di Coach Maghelli sarà già da dentro o fuori.

Palla a due ed è subito grande equilibrio in campo: Noemi Duca, tornata dall’infortunio, si mette subito all’opera con tre canestri personali, mentre per le padrone di casa risponde a tono Bernini. Marchi si accende dall’arco, ben contenuta però da Merlini. Dopo i primi 10′ è perfetta parità (17-17).

Nel secondo quarto Rimini si disunisce e colleziona solo 6 punti segnati, frutto dei liberi di Cardelli e Noemi Duca, che realizza anche un canestro da due punti insieme a Capucci. Per il resto, spazio all’attacco di Valdarda, con Merlini e la tripla di Ghezzi per l’allungo sul +9 alla pausa lunga (32-23).

Al rientro dagli spogliatoi non si ferma il blackout offensivo delle rosanero, che vanno a segno solamente due volte con Pignieri, mentre le padrone di casa segnano ripetutamente da tre punti con Bonett, Bambini e Bernini. Alla fine del terzo quarto il divario è di oltre 20 punti tra le due squadre (48-27).

Nell’ultimo quarto, a risultato praticamente acquisito, Rimini si desta dal torpore in attacco dei venti minuti precedenti e si aggiudica il parziale, ma alla sirena finale Valdarda festeggia con un ampio margine di vittoria (57-39).

Le parole di Coach Andrea Maghelli nel post partita: “Abbiamo giocato un buon primo quarto, poi siamo completamente uscite dalla partita da un punto di vista mentale: abbiamo giocato nettamente al di sotto delle nostre possibilità e non facendo quello che avremmo dovuto fare. Ora non resta che rimboccarci le maniche e provare a tutti i costi a rifarci nella partita di mercoledì per allungare la serie a Gara 3”.

La Ren Auto Rimini Happy Basket tornerà in campo mercoledì 13 maggio alle ore 19:45 presso la Palestra Carim contro Fiore Basket Valdarda per Gara 2 dei quarti di finale play-in.

IL TABELLINO

Fiore Basket Valdarda-Ren Auto Rimini Happy Basket 57-39

VALDARDA: Patelli 2, Bernini 16, Bonett 3, Negri, Longeri 2, Zane (C) 2, Ghezzi 9, Binelli, Merlini 10, Rastelli 2, Bertoni, Bambini 11. All. Zanella, Quartuccio.

REN AUTO: Tiraferri, Novelli (C), Capucci 4, Pratelli 2, Duca E., Pignieri 6, Duca N. 12, Benicchi 2, Marchi 10, Monaldini, Cardelli 3, Renzi. All. Maghelli, Sansone.

Arbitri: Andrea Romano Aly Belfadel (Bologna), Angelo Calabrese (San Lazzaro di Savena, BO).­

BASKET 17-17, 32-23, 48-27