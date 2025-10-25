Basket B femminile, Ren-Auto si arrende allo Scandiano (62-53)

La squadra di Maghelli paga la serata storta al tiro, soprattutto dalla lunetta, e le tante palle perse lungo l’arco della partita

La Ren-Auto lotta per 40′ sul campo di Scandiano ma è costretta a cedere il referto rosa alle padrone di casa. Ancora prive di Fera, le ragazze di Coach Maghelli producono come sempre tantissima energia sul parquet, che però non basta a fronte di una

L’inizio sorride alle rosanero grazie ai canestri di Noemi Duca (6 punti nei primi 10′) ed in generale di tutta la squadra, con ben 6 giocatrici già a segno. Scandiano si appoggia alla verve di Fedolfi, che segna da tre punti ma non è sufficiente per chiudere in vantaggio il primo quarto (13-16).

Arriva la reazione delle padrone di casa nel secondo quarto con ben 22 punti segnati, grazie ancora alle iniziative di Fedolfi, ben coadiuvata da Capelli e dalla capitana Brevini. La Ren-Auto risponde con le triple di Tiraferri e Marchi, ma qualche errore di troppo al tiro non consente di rimanere davanti alla pausa lunga (35-32).

Al rientro dagli spogliatoi entrambe le squadre segnano poco: Rimini trova ancora ottimi segnali da Tiraferri, ancora a segno dalla lunga distanza, e Capucci, ma Fedolfi con un gioco da tre punti ricaccia indietro le ospiti e consente alle sue compagne di mantenere il vantaggio alla fine del terzo quarto (46-43).

Negli ultimi 10′ Scandiano trova i canestri pesanti di Todisco e Meglioli, la Ren-Auto cerca di rimanere a contatto nuovamente con Marchi e lotta su ogni pallone, ma i tiri sbagliati sono troppi ed alla sirena finale le padrone di casa si aggiudicano i due punti (63-52).

La Ren-Auto Rimini Happy Basket tornerà in campo mercoledì 29 ottobre alle ore 19.20 presso la Palestra Carim per la quinta giornata di campionato contro Puianello Basket Team.

IL COMMENTO Andrea Maghelli dice a fine partita: “Abbiamo perso tanti palloni e sbagliato tanti tiri, soprattutto liberi: è difficile vincere una partita in trasferta con queste percentuali. Siamo sempre rimaste a contatto, però soprattutto nel primo tempo gli errori sui tiri aperti sono stati troppi e questo ci ha costretto a rincorrere Scandiano per buona parte della gara. Loro hanno fatto canestri importanti, noi invece abbiamo giocato in maniera troppo statica e confusa”.

IL TABELLINO

Pallacanestro Scandiano-Ren Auto Rimini Happy Basket 62-53

SCANDIANO: Fedolfi 20, Balboni, Marino 1, Meglioli 2, Capelli 9, Pellacani 3, Brevini (C) 9, Todisco 10, Ronchetti, Moretti, Meglioli 8. All. Boglioli.

REN-AUTO: Tiraferri 6, Novelli (C) 2, Capucci 12, Pratelli 2, Duca E. 6, Pignieri 1, Duca N. 11, Benicchi 2, Marchi 11, Monaldini, Cardelli, Giorgini. All. Maghelli, Sansone.

Arbitri: Demetra Rossi (Bologna), Jacopo Torresan (Bologna).

PARZIALI: 13-16, 35-32, 46-4c