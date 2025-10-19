Basket B femminile, Ren-Auto stende Capra Team Ravenna (61-55)

Seconda vittoria consecutiva davanti al proprio pubblico per la squadra di Maghelli che ancora una volta dimostra intensità da vendere sul parquet

Seconda vittoria consecutiva davanti al proprio pubblico per la Ren-Auto Rimini Happy Basket che ancora una volta dimostra intensità da vendere sul parquet e, nonostante qualche ingranaggio ancora da migliorare nel gioco d'attacco, conquista due punti importanti contro una Capra Team Ravenna che non ha mai mollato fino alla fine. Prive di Fera, fuori per infortunio, le rosanero faticano ad inizio partita e devono subire le triple di una scatenata Rosier (5-11 il parziale in favore delle ospiti).

La formazione di casa trova un gioco da tre punti di Noemi Duca ed una serie di giri in lunetta che valgono il sorpasso (17-13), prima che un doppio canestro della capitana Calabrese faccia -2 Ravenna a fine primo quarto (19-17). Reazione fulminea di Capra Team ad inizio secondo quarto con un parziale di 6-0 (19-23), Marchi però risponde presente e riporta a contatto la Ren-Auto (26-25). In chiusura di primo tempo, è botta e risposta tra Noemi Duca e Montanari per l'assoluta parità (29-29).

Al rientro dalla pausa lunga la capitana Novelli colpisce da tre punti, ma Bernabè fa lo stesso (34-36). Il contro-sorpasso Happy Basket è guidato dalle gemelle Duca che insieme combinano per 8 punti e, complice anche un'ottima difesa, tentano la fuga alla fine del terzo quarto (46-40). Cinque punti filati di Pignieri valgono la doppia cifra di vantaggio nel quarto periodo (55-45) e con la tripla di Capucci il risultato sembra già in cassaforte. Ravenna, però, non ci sta ed infila un parziale di 8-0 che fa tremare la Ren-Auto. Alla fine, Pignieri sigilla i due punti con l'ultimo appoggio al tabellone (61-55).

La Ren-Auto Rimini Happy Basket tornerà in campo venerdì 24 ottobre alle ore 20.45 per la quarta giornata di campionato presso la Palestra Carim contro Pallacanestro Scandiano.

IL TABELLINO

Ren-Auto Rimini Happy Basket – Capra Team Ravenna 61-55

REN-AUTO: Tiraferri, Novelli (C) 5, Capucci 5, Pratelli, Duca E. 6, Pignieri 13, Duca N. 15, Benicchi 2, Marchi 9, Monaldini, Cardelli 5, Giorgini. All. Maghelli, Sansone.

RAVENNA: Scopa NE, Maioli NE, Montanari 2, Pieraccini 5, Andrenacci 14, Naim NE, Sampieri, Currà 5, Pirazzini 2, Bernabè 13, Rosier 7, Calabrese (C) 7. All. Luppi, Semprini.

Arbitri: Marco Tugnoli (Bologna), Maria Irene Rescifina (Bologna)

PARZIALI: (19-17, 29-29, 46-40)