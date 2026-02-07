Basket B femminile, Ren-Auto: stop dopo otto vittorie di fila

Sconfitta sul parquet del Capra Team Ravenna: dal -20 le riminesi recuperano ma vengono battute nel rush finale (57-53)

Si ferma a otto la striscia di vittorie consecutive della Ren Auto, che sul parquet di Ravenna prima sprofonda quasi fino al -20, complice un brutto primo tempo, nella ripresa ritrova la sua consueta grinta ma nel finale punto a punto non riesce a portare a casa il referto rosa. Capra Team conferma l’ottimo stato di forma, mentre Rimini si gode la consolazione, non del tutto magra, di aver conservato la differenza canestri

Partenza un po’ a rilento per le rosanero di Coach Maghelli, che vengono punite ripetutamente dalla lunga distanza con Montanari, Andrenacci e la capitana Calabrese. Per la Ren Auto a segno Fera, anche da tre punti, per il -5 di fine primo quarto (17-12).

Nel secondo quarto la formazione ospite combina ben poco, segnando appena 8 punti (di cui due bombe di Capucci e Novelli), mentre Capra va a nozze nell’area avversaria con Andrenacci e trova precisione ai liberi da Currà e Bernabé. Alla pausa lunga padrone di casa avanti di 14 lunghezze (34-20).

L’intervallo sveglia la Ren Auto, che ritorna in campo con un altro piglio su entrambi i lati del campo. Ravenna trova canestro solo dalla lunga distanza, mentre le rosanero possono contare sia sulle bombe di Marchi (due nel terzo quarto) sia sulle incursioni di Fera (6 punti personali nel terzo quarto) che riportano lo svantaggio sotto la doppia cifra (45-37).

Negli ultimi 10′ si lotta punto a punto: Rimini produce il massimo sforzo e trova altri canestri pesanti da parte di Marchi (17 punti alla sirena finale), trovando anche il momentaneo vantaggio sul +1. Nei minuti finali, però, Rosier non perdona dalla lunetta facendo 3/3 e Montanari trova la conclusione da tre punti che consegna la vittoria alle padrone di casa (57-53).

Le parole di Coach Andrea Maghelli nel post partita: "Abbiamo iniziato con un approccio sbagliato, giocavamo confuse e quasi remissive sia in attacco sia in difesa: eravamo molto lente, tutto succedeva con un minimo di ritardo e questo lasciava campo alle avversarie. La cosa buona è che da metà terzo quarto abbiamo avuto una grande reazione, recuperando anche dal -18, cambiando qualcosa in difesa e giocando più sciolte in attacco. Questo ci ha permesso di arrivare sul +1 con due tiri liberi che però abbiamo sbagliato; nel finale sostanzialmente sono stati gli episodi a decidere la partita. Il risultato non ribalta la differenza canestri e questo non è un aspetto secondario perché ora Ravenna ha solo due punti di distanza in classifica. Anche la prossima partita sarà contro una diretta concorrente, ma torniamo in casa e vogliamo a tutti i costi fare risultato”.

La Ren Auto Rimini Happy Basket tornerà in campo sabato 14 febbraio alle ore 19:45 presso la Palestra Carim contro Pallacanestro Scandiano 2012 per la quarta giornata del girone di ritorno.

IL TABELLINO

Capra Team Ravenna-Ren Auto Rimini Happy Basket 57-53 (17-12, 34-20, 45-37)

RAVENNA: Scopa, Montanari 11, Pieraccini 4, Andrenacci 12, Naim, Currà 4, Pirazzini, Bernabé 8, Rosier 12, Calabrese (C) 6, Borriello. All. Lisoni, Semprini.

REN AUTO: Tiraferri, Novelli (C) 7, Capucci 3, Pratelli 4, Duca E., Pignieri, Duca N. 4, Fera 13, Benicchi, Marchi 17, Cardelli 5, Renzi. All. Maghelli, Sansone.­

Arbitri: Enea Puliti (Ravenna), Antonio Simoni (Bologna).