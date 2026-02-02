Basket B femminile, Ren-Auto sull'ottovolante: Virtus Cesena ko (52-84)

Successo figlio di un’altra prestazione corale (sono andate a segno tutte le giocatrici a referto) e di un secondo tempo convincente

Non si ferma la corsa della Ren Auto. Le rosanero di Coach Andrea Maghelli espugnano Cesena e festeggiano l’ottava vittoria consecutiva, frutto di un’altra prestazione corale (sono andate a segno tutte le giocatrici a referto) e di un secondo tempo convincente. Complice la vittoria di Noceto nello scontro diretto contro Puianello, al momento Rimini condivide con queste due compagini la seconda posizione a quota 24 punti.

Partenza non brillantissima per la Ren Auto che a tratti soffre l’aggressività difensiva di Cesena. Le padrone di casa si affidano al duo Cosaro-Sylla, mentre Rimini trova in Pratelli un riferimento costante. In chiusura di primo quarto, cinque punti consecutivi della capitana Novelli lanciano le rosanero sul +8 (19-27).

Nel secondo quarto Cesena va a segno dalla lunga distanza con Cosaro e Marras, ma Rimini stringe le maglie in difesa e continua a colpire in attacco con protagoniste Cardelli e Capucci. Alla pausa lunga è +9 per la formazione ospite (32-41).

Dopo l’intervallo, la Ren Auto alza ulteriormente i giri del motore e lascia a soli 9 punti segnati (principalmente dalla lunetta) le avversarie nel terzo quarto. La banda di Maghelli ipoteca i due punti con 26 punti segnati in appena 10′, frutto delle triple di Novelli e Capucci, ma anche dei tre canestri di consecutivi di Benicchi (41-67).

Negli ultimi 10′ le rosanero gestiscono il vantaggio senza particolari patemi, mandando a segno tutte le giocatrici a referto. Alla sirena finale si può festeggiare il +32 (52-84).

Le parole di Coach Andrea Maghelli nel post partita: “Non siamo partite molto concentrate, fino all’intervallo abbiamo giocato in maniera diversa rispetto a come siamo abituate, con troppe soluzioni affrettate. Nel secondo tempo ci siamo sciolte in attacco, cercando sempre la compagna libera e muovendoci senza palla. Siamo contenti per aver mantenuto aperta la striscia di vittorie consecutive, non era scontato anche perché la partita è stata più viva di quello che dice il risultato finale”.

La Ren Auto Rimini Happy Basket tornerà in campo venerdì 6 febbraio alle ore 21:00 in trasferta contro Capra Team Ravenna per la terza giornata del girone di ritorno.

IL TABELLINO

Nuova Virtus Cesena-Ren Auto Rimini Happy Basket 52-84

CESENA: Reda, Bertozzi, Giorgetti (C), Pettazzoni, Cavina 1, Marras 9, Di Cristo, Sylla 9, Cosaro 22, Babini, Chiadini C. 11, Filomena. All. Chiadini L., Cimatti.

REN AUTO: Tiraferri 2, Novelli (C) 12, Capucci 6, Pratelli 11, Duca E. 6, Pignieri 9, Duca N. 9, Fera 6, Benicchi 9, Marchi 6, Bombardieri 2, Cardelli 6. All. Maghelli, Sansone.

Arbitri: Marco Tugnoli (Bologna), Matteo Costantini (Ravenna).

PARZIALI: 19-27, 32-41, 41-67)