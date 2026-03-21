Basket b femminile, Ren-Auto trafitta dal Noceto (66-77)

Successo maturato negli ultimi minuti dimostrando freddezza ai tiri liberi e grande capacità nel gioco interno

Sfida dal sapore playoff alla Carim dove la Ren Auto combatte ad armi pari per larghi tratti della partita contro la squadra più in forma del campionato, ma alla fine è Noceto a dare lo strappo decisivo alla gara. La formazione ospite conquista i due punti negli ultimi minuti dimostrando freddezza ai tiri liberi e grande capacità nel gioco interno.

Rimini, ancora non al completo dell’organico, soffre la fisicità delle avversarie e non trova ottime percentuali al tiro; rimane comunque un’ottima prestazione contro la seconda in classifica.

Grande equilibrio in campo sin dai primi minuti, con il duo Shulha-Coccoli che fa il bello e cattivo tempo nell’area avversaria mentre Rimini ritrova Cardelli a canestro dopo l’infortunio e viaggia in lunetta con Noemi Duca e Pignieri. In chiusura di primo quarto è la tripla di Martellotta a firmare il +3 Noceto (15-18).

Nel secondo quarto Noceto conquista e realizza tanti tiri liberi, sfruttando la sua fisicità in area, ma la Ren Auto trova l’intraprendenza di Pratelli e le scorribande del duo Pignieri-Noemi Duca per rimanere a contatto. E’ poi la capitana Giulia Novelli che firma 4 punti personali in chiusura di primo tempo per il vantaggio Rimini (34-32).

Al rientro dagli spogliatoi la partita si trasforma in un continuo botta e risposta. Questa volta è Rimini a guadagnarsi diverse chanches dalla linea della carità, mentre per Noceto si distingue Piazza con 5 punti consecutivi. In chiusura di terzo quarto la Ren Auto trova il fondo della retina al tiro con Pratelli ed Eleonora Duca, ma la tenacia delle ospiti vale l’assoluta parità (52-52).

In apertura di quarto periodo il leitmotiv è ancora equilibrio: ancora il duo Pratelli-Eleonora Duca a spingere la Ren Auto, ma Castagnetti non ci sta e tiene a contatto Noceto. Nella seconda metà le ospiti prendono definitivamente il via con Coccoli e Shulha dominanti sotto le plance. La Ren Auto accusa un po’ di stanchezza e trova poca precisione al tiro. Alla sirena finale è +11 Noceto (66-77).

Le parole di Coach Andrea Maghelli nel post partita:

"Nel finale c'è stato un po' troppo nervosismo, questo ci ha portato a fare dei falli in difesa non necessari. Loro per tutto il secondo tempo, hanno tirato decisamente troppi tiri liberi perché noi siamo andate presto in bonus. In attacco abbiamo cercato spesso soluzioni un po' forzate. Secondo me la chiave è tutta lì: siamo state poco lucide durante tutta la partita, probabilmente per un eccesso di voglia di fare, però la sostanza alla fine dice questo.

E' vero anche che di solito segniamo di più e che abbiamo avuto problemi con le rotazioni sia per via dei falli sia per via di ragazze che non potevano giocare per un motivo o per l'altro, quindi ci siamo trovate a fine partita un po' stanche e, ripeto, poco lucide per via di un nervosismo che ci siamo portate dietro all'inizio della partita. La partita poi alla fine è stata decisa da episodi, il problema è che avremmo dovuto giocare in maniera più lucida per evitare di dover arrivare in un finale di partita decisa dagli episodi. In difesa abbiamo fatto una gran fatica a tenere gli uno contro uno: ci battevano sul primo passo e gli aiuti a rotazione arrivano sempre troppo tardi, questo è stato il problema fondamentale".

Le parole di Caterina Pratelli nel post partita "Siamo state sempre lì attaccate per tutta la partita. Purtroppo negli ultimi 2-3 minuti, per colpa di qualche episodio, la partita ha preso un'altra direzione, purtroppo a favore loro. Il risultato dice -11 ma non è tanto veritiero. Dovevamo stare più attente e quello è un peccato, sul primo passo ci partivano in diverse e sicuramente questo ha favorito il gap finale, però in realtà anche nel terzo quarto quando siamo rientrate non avevamo quell'energia che avevamo messo subito in campo, l''abbiamo recuperata forse un po' con il proseguire della partita. Purtroppo è andata così, ora andiamo con la testa alla prossima, loro erano sono le seconde in classifica, nulla togliere alla squadra avversaria, però potevamo portarci a casa due punti e non l'abbiamo fatto".

La Ren Auto Rimini Happy Basket tornerà in campo sabato 28 marzo alle ore 18:45 in trasferta contro Magik Rosa Parma per l’undicesima giornata del girone di ritorno.

IL TABELLINO

Ren Auto Rimini Happy Basket-Walnut Basket Noceto 66-77

REN AUTO: Tiraferri 4, Novelli (C) 4, Pratelli 13, Duca E. 8, Pignieri 11, Duca N. 10, Benicchi 2, Marchi 12, Monaldini, Bombardieri, Cardelli 2, Renzi. All. Maghelli, Sansone.

NOCETO: Xhihani, Lombardi 10, Fietta (C) 10, Piazza 11, Donati, Shulha 22, Martellotta 2, Coccoli 16, Castagnetti 6, Facenda. All. Scanzani.

Arbitri: Angelo Calabrese (San Lazzaro di Savena, BO), Giovanni Emanuele Olivieri (Bologna).

PARZIALI: 15-18, 34-32, 52-52