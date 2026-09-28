Basket B femminile, Ren Auto vincente al fotofinish (44-43)

All'esordio alla palestra Carim battuto il Basketball Sisters Castelfranco al termine di una partita combattuta e decisa soltanto sulla sirena



Esordio vincente per Rimini Happy Basket, che alla Carim supera Basketball Sisters Castelfranco 44-43 al termine di una partita combattuta e decisa soltanto sulla sirena.



L’Happy parte con il giusto approccio e prende subito il comando della gara, chiudendo il primo quarto sul 16-10. Nel secondo periodo le riminesi continuano a mantenere alta l’intensità, soprattutto in difesa, concedendo appena otto punti alle avversarie e andando all’intervallo avanti 26-18.



Un aspetto sottolineato anche da coach Andrea Maghelli: «Le ragazze sono state brave a mantenere un’intensità alta dall’inizio alla fine. In difesa hanno mostrato grande atteggiamento e voglia di sacrificarsi, ed era questo l’aspetto che più ci interessava vedere».



Nella ripresa Castelfranco reagisce e comincia a ridurre il divario. Dopo il 7-9 del terzo periodo, l’Happy entra negli ultimi dieci minuti avanti 33-27, ma le ospiti aumentano la pressione e riportano la gara in equilibrio.



Il finale è da brividi. Proprio al suono della sirena Castelfranco trova un canestro da oltre metà campo, un tiro spettacolare che accorcia ulteriormente le distanze ma non basta a completare la rimonta: il tabellone si ferma sul 44-43 per Rimini, che può festeggiare i primi due punti della stagione.



«Ci sono stati alcuni errori e qualche disattenzione, ma con una squadra così giovane è comprensibile – prosegue Maghelli –. Anche in attacco abbiamo sbagliato qualcosa e a tratti siamo stati un po’ confusionari. Sappiamo di avere tanto da migliorare e su cui lavorare».



Per il tecnico resta soprattutto la soddisfazione per la risposta del gruppo: «Siamo molto contenti di aver vinto la prima partita, soprattutto perché era l’esordio in casa con una squadra così giovane. È un buon inizio di stagione. Le ragazze in allenamento danno sempre il massimo e continueremo a lavorare in questa direzione».



Il prossimo appuntamento per l’Happy Basket sarà in trasferta contro FBK Fiore Basket Valdarda, sabato 3 ottobre alle ore 18.

IL TABRELLINO

REN AUTO - BASKET – BASKETBALL SISTERS CASTELFRANCO 44-43

Rimini Happy Basket: Tiraferri 2, Novelli 7, Pratelli 3, Pignieri 8, Renzi 6, Gori 0, Monaldini 10, Oddi 0, Bombardieri 0, Cardelli 8, Belpani 0, Mbaye 0. All. Maghelli.



Parziali: 16-10, 10-8, 7-9, 11-16.



