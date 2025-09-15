Basket B femminile, Ren-Auto vincente nel test (90-81)

Primo impegno amichevole di pre-season per le ragazze di coach Andrea Maghelli contro il San Lazzaro. Altra amichevole venerdì 19 alla palestra Carim

Ren-Auto Rimini Happy Basket – B.S.L. San Lazzaro 90-81 (14-14, 23-19, 17-20, 23-21, 13-7)

Primo impegno amichevole di pre-season per le ragazze di coach Andrea Maghelli che nella serata di ieri (domenica 14 settembre) presso la Palestra Carim hanno superato di misura la B.S.L. San Lazzaro: squadra ben conosciuta, sempre difficile da affrontare e che la Ren-Auto ritroverà anche quest’anno nel campionato di Serie B Emilia-Romagna. Le due formazioni hanno disputato 4 quarti da 10′ ed un quarto finale da 5′.

Nonostante le diverse assenze in casa Ren-Auto (Pignieri, Novelli, Benicchi e Monaldini) e al di là del risultato finale, è stata una buona “sgambata” per la prima squadra che ha evidenziato tanta intensità e voglia di passarsi il pallone, ma anche qualche aspetto su cui dover ancora lavorare nelle prossime settimane di preparazione.

“E’ stata una buona occasione per giocare contro un’altra squadra che non fossimo noi stesse. – questo il commento di Coach Andrea Maghelli – Ovviamente siamo ancora in fase embrionale quindi ci sono stati segnali positivi e meno positivi. L’idea era quella di testarci in una situazione diversa rispetto agli allenamenti, soprattutto con riguardo alle nuove arrivate. Le ragazze hanno messo in campo una buona energia e fisicamente stanno tutte abbastanza bene: per essere la prima uscita stagionale dopo poche settimane di lavoro va bene così”.

Ren-Auto Rimini Happy Basket tornerà in campo venerdì 19 settembre alle ore 19.30 presso la palestra Carim di Rimini per un’altra amichevole pre-campionato contro Capra Team Ravenna.