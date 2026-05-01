Basket B femminile, Ren-Auto: vincere per tornare quarta

Sabato trasferta sul parquet del Royal Basket Vigarano: Coach Maghelli: 'Quella avversaria è squadra giovane e di talento'

Ultima uscita di regular season in arrivo per la Ren Auto, desiderosa di tornare alla vittoria nella tana della Royal Basket Vigarano (palla a due sabato 2 maggio alle ore 20:00) per tentare di riacciuffare il quarto posto in classifica e guadagnarsi il fattore campo nel turno di play-in (Gara 1 sabato 9 maggio) contro Valdarda, quest’ultima impegnata in quel di San Lazzaro alle ore 21:00.

Queste le parole di coach Andrea Maghelli alla vigilia: “Ci aspetta un’altra trasferta domani, dobbiamo ovviamente cercare di vincere e poi capiremo se nel turno di play-in ci presenteremo da quarte o da quinte, con l’eventuale differenza del fattore campo. Vigarano è una squadra che sta giocando bene, giovane e di talento, mentre noi continuiamo ad avere, da qualche tempo a questa parte, alcuni problemi di organico. Dobbiamo stare concentrate e giocare il nostro basket, anche appunto in previsione del quarto di finale che dovremo giocare al termine di questa prima fase”.