Basket B femminile, Ren-Auto: vittoria con il Peperoncino (65-49)

Le rosanero subiscono la rimonta nel terzo quarto fino al -6, ma negli ultimi 10′ riprendono saldamente il comando grazie ad un’ottima Pratelli

Agevole vittoria casalinga per la Ren Auto che contro Peperoncino Libertas rispetta il pronostico della vigilia e porta a casa il referto rosa. Dopo un primo tempo in controllo, le rosanero subiscono la rimonta della formazione ospite nel terzo quarto (in cui Mandini e compagne mandano a segno 5 triple) fino al -6, ma negli ultimi 10′ riprendono saldamente il comando grazie ad un’ottima Pratelli (MVP a fine partita con 15 punti personali), in doppia cifra insieme alle gemelle Duca; bene in generale tutto il gruppo, con spazio nel finale anche per Giorgini e Bombardieri.

Parte bene la Ren Auto con la solita accoppiata Pignieri-Noemi Duca sotto le plance e Pratelli che segue a ruota (7-4). Peperoncino è un po’ imprecisa dalla lunetta e Rimini ne approfitta con la bomba di Tiraferri (14-8). In chiusura di primo quarto si segna da una parte e dall’altra: padrone di casa avanti di 7 al primo riposo (22-15).

Nel secondo quarto la formazione ospite fatica moltissimo a trovare il canestro (solo 3 punti segnati in 10′), Rimini ringrazia e manda a segno due volte Eleonora Duca, mentre il trio Monaldini-Cardelli-Marchi completa l’opera per andare alla pausa lunga in controllo sul +15 (33-18).

L’intervallo fa bene a Peperoncino che torna in campo agguerrita: un parziale di 10-2 porta la squadra di Coach Naldi, spinta dalle triple di Grandini e Cavalli, sotto la doppia cifra di svantaggio (35-28). Rimini ritrova la via del canestro con 5 punti filati di Pratelli e la bomba di Marchi; le ospiti, però, non ne vogliono sapere e continuano a martellare dalla lunga distanza per chiudere il terzo quarto di nuovo a contatto (49-42).

L’ultimo quarto vede la Ren Auto riprendere le redini della partita: Pratelli confeziona un gioco da 4 punti cui segue il canestro di Eleonora Duca. Mandini ha la mano calda da tre punti ma un parziale di 6-0 firmato gemelle Duca riporta le ospiti a distanza di sicurezza (61-45). Nel finale Rimini gestisce il risultato sino alla sirena finale che certifica i due punti (65-49).

Le parole di Caterina Pratelli nel post partita: "Questa settimana non ci siamo mai fermate, una partita dopo l'altra: ci siamo rifatte in alla Carim dopo la sconfitta di mercoledì. E' stata una bella partita, magari c'era un po' di frenesia però alla fine, come dimostra anche il risultato, l'abbiamo portata a casa abbastanza bene".

Loro sono rientrate un po' più forte nel terzo quarto. Cosa ci voleva per riprendere la scia come avete fatto alla fine?

"Appena vediamo che una squadra si sta riprendendo velocemente, e magari fa un parziale importante com'è successo stasera, viene un nervoso che di conseguenza si reagisce e si dà tutto quello che si ha. Abbiamo aumentato l'intensità in difesa, dove comunque siamo andate abbastanza bene per tutta la partita, ed abbiamo fatto tutti i cambi che dovevamo fare: siamo rimaste lì ed è andata bene".

Dopo tre partite in una settimana, arriva il turno di riposo.

"Sicuramente continueremo a lavorare in palestra e non ho dubbi che il Coach ci farà correre come delle dannate (ride, ndr)".

Le parole di Coach Andrea Maghelli nel post partita: "Abbiamo avuto un inizio un po' disattento, ma in difesa siamo state molto solide ed infatti abbiamo concesso pochissimo nel primo tempo. In attacco, però non eravamo fluide come avremmo dovuto essere: ci sono stati un po' di pasticci con la palla, cercando soluzioni solitamente non nostre, ma all'intervallo comunque eravamo abbastanza in controllo. Nel terzo periodo inevitabilmente Peperoncino ha alzato l'intensità in difesa e ci ha cominciato ad aggredire un po' di più, ha fatto canestro con altissime percentuali da fuori e questo le ha fatte riavvicinare. Noi abbiamo cercato di "rattoppare" subito questo problema, con eccessiva fretta, mentre poi siamo riuscite ad essere un po' più pazienti, trovando soluzioni più semplici. Questo ci ha permesso poi di ri-allungare fino al finale"

Si stanno assestando nuovi equilibri dopo la partenza di Fera? Dopo il turno infrasettimanale, ora ci sarà di nuovo tempo per allenarsi.

"Avremo due settimane di tempo per lavorare perché la prossima abbiamo turno di riposo. Sugli equilibri di squadra: li stiamo cercando e spero di trovarli al più presto, nel senso che ancora stiamo capendo come sistemare le cose. Oggi ci abbiamo provato in più modi: qualcosa ha funzionato, qualcosa un po' meno, in generale è un momento di sperimentazione che poi ci dovrà portare ad un nuovo assetto di squadra"

La Ren Auto Rimini Happy Basket osserverà un turno di riposo nel prossimo weekend e tornerà in campo domenica 08 febbraio alle ore 18:00 in trasferta contro Basketball Sisters Castelfranco Emilia per l’ottava giornata del girone di ritorno.

IL TABELLINO

Ren Auto Rimini Happy Basket-Peperoncino Libertas Basket 65-49

REN AUTO: Tiraferri 5, Novelli (C) 2, Pratelli 15, Duca E. 10, Pignieri 4, Duca N. 12, Benicchi 3, Marchi 5, Monaldini 2, Bombardieri, Cardelli 7, Giorgini. All. Maghelli, Sansone.

PEPERONCINO: Secchiaroli M. 5, Cisterna M., Secchiaroli T. (C) 9, Bardasi 4, Cavalli 6, Mandini 12, Mannucci Pacini 6, Grandini 5, Ampollini 2, Cisterna A., Favali. All. Naldi.

PARZIALI: 22-15, 33-18, 49-42