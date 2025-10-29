Basket B femminile, Ren-Auto cede al Puianello nel finale (50-61)

Le riminesi socnfitte dalla corazzata del campionato al termine di una partita molto intensa. Ren-Auto anche avanti

Sfida ad altissima intensità nella palestra Carim dove le padroni di casa della Ren Auto danno filo da torcere alla corazzata Puianello per larghi tratti della partita e trovano anche il momentaneo sorpasso, ma negli ultimi minuti devono cedere alla qualità avversaria: le ospiti rimangono imbattute in campionato.

Puianello entra forte nella partita e piazza subito un break di 13-4 nei primissimi minuti. Rimini, che ritrova Fera dopo due partite di assenza per infortunio alla spalla, reagisce e piazza un contro-parziale di 9-0 che pareggia i conti (13-13) con la tripla della capitana Novelli. In chiusura di primo quarto, Novelli risponde ancora da tre punti a Manzini, ma la bomba di Dettori vale il +5 ospite (16-21).

Il secondo quarto inizia sulla falsariga del primo: 5-0 in favore di Puianello con il gioco da tre punti di Vettori e doppia cifra di vantaggio (26-16), ma c’è di nuovo la risposta delle padrone di casa trascinate da 7 punti consecutivi di Pignieri (26-25). Pratelli entra benissimo in partita e con due canestri spinge il primo sorpasso Ren-Auto (31-28), ma la tripla di Cherubini manda tutte negli spogliatoi in perfetta parità (33-33).

Al rientro dagli spogliatoi entrambe le squadre segnano pochissimo: le ospiti aprono le danze con la tripla di Kirschenbaum, rispondono i canestri di Noemi Duca e Tiraferri ma un’instacabile Raiola porta le sue compagne sul +1 a fine terzo quarto (41-42).

Noemi Duca riporta tutto in parità ad inizio quarto quarto (43-43), ma Olajide sale in cattedra e segna due canestri consecutivi (43-47). La capitana Novelli piazza la tripla del -1, che però non basta a contenere gli attacchi di Olajide e Kirschenbaum che combinano per 8 punti filati (46-55). Le ultime a mollare sono Pignieri e Novelli, ma Puianello ha ormai in controllo il risultato e chiude definitivamente i conti con 4 punti di Raiola (50-61)

Il dopo gara con Coach Andrea Maghelli: "Abbiamo giocato una partita completamente diversa rispetto a quella di venerdì scorso a Scandiano. Le ragazze hanno giocato con una grande energia, che dovremmo cercare di mantenere costante, poi si possono fare errori però se l'atteggiamento è quello giusto si è già un bel po' avanti con il lavoro. Se stasera avessimo vinto non avremmo rubato nulla a nessuno, anzi... Secondo me il momento chiave è stato quando loro sono passate a zona: i nostri primi 4-5 tiri aperti non sono entrati di poco, probabilmente in caso contrario staremmo parlando di una partita diversa."

Il dopo gara con Giorgia Fera: "Dopo due partite di assenza è stato un ritorno difficile per me. Puianello è una squadra che fisicamente e tatticamente è di un altro livello. Spero che la spalla migliori progressivamente e di tornare al 100%. Loro sono arrivate a questa partita molto preparate e stasera si è vista la voglia di ottenere il salto di categoria. Penso che noi però abbiamo dato il 100%, ci siamo buttate su ogni pallone e lottando fino alla fine. E' un messaggio positivo, anche se contro una squadra così è facile avere questa 'fiammella, bisogna tenerla anche nelle altre partite, soprattutto in trasferta".

IL TABELLINO

Ren Auto Rimini Happy Basket - Puianello Basket Team 50-61

REN-AUTO: Tiraferri 2, Novelli (C) 11 Capucci 2, Pratelli 6, Duca E., Pignieri 11, Duca N. 10, Fera 8, Benicchi, Marchi, Cardelli, Giorgini. All. Maghelli, Sansone.

PUIANELLO: Olajide 9, Manzini 3, Dettori 9, Dzinic 4, Raiola 12, Cherubini C. 3, Cherubini S., Boiardi (C), Kirschenbaum Pascale 17, Vitari 4. All. Giroldi, Fontana.

Arbitri: Enea Puliti (Ravenna), Matteo Costantini (Ravenna).

PARZIALI: 16-21, 33-33, 41-42