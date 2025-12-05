Basket B in carrozzina, c'è il Gioco Parma sulla strada di NTS

Il estate Rimini ha già prevalso al Torneo Valpantena. Si gioca alla palestra Carim sabato alle ore 15

Domenica 7 dicembre alle ore 15:00, alla palestra CARIM di via Cuneo 11 a Rimini arriva l'avversaria di sempre, Basket Gioco Parma che si presenta in Riviera con una vittoria ed una sconfitta. Con la complicità del calendario - nella seconda si sono giocate solo due gare - per la prima volta NTS Informatica Basket Rimini si trova davanti in classifica e vuoel restarci dopo una sfida così importante sarà un'occasione da non perdere.

Nel basket estivo Rimini ha già prevalso su Parma al Torneo Valpantena, ma quello d'estate lascia il tempo che trova; domenica si ricomincia da zero e l'avversaria è temibilissima come sempre e non farà certamente sconti. Persa la prima con Seregno, Parma ha subito ritrovato il successo contro Wolf Pistoia pur senza schierare il suo top scorer Fagioli che insieme a Santos Da Silva produssero ben 50 punti in coppia alla prima, ma con loro, nessuno degli altri componenti la fortissima formazione ducale è da sottovalutare.

Dal canto suo NTS Informatica Basket Rimini ha il dovere di rispettare tutti ma, per come è stata costruita, non deve temere nessuno. Kevin Giustino è già balzato in testa alla classifica dei marcatori seguito da Raimondi e Forcione, più indietro Marchionni che non era a Livorno ma sarà presente domenica e con la formazione completa ne vedremo delle belle.

Ci sarà da aspettarsi una gara equilibrata e tattica, tanto talento sul parquet e giocate emozionanti, ma con la testa sulle spalle, vietato distrarsi, con avversarie di questo calibro basterà poco per restarci con un palmo di naso.

Di sicuro un partitone da pubblico delle grandi occasioni e Rimini non mancherà di fare la voce grossa anche sugli spalti. Buona partita a tutti.