Basket B in carrozzina, doppia trasferta sarda per NTS Informatica

Sabato a Porto Torres sfida contro Asinara Abile, domenica match contro lo Junior Team Dinamo Sassari al Centro polivalente Sorso

Messa da parte la gioia della fiamma olimpica, che nessuno dimenticherà mai, si passa in modalità concentrazione piena in casa NTS Informatica per la doppia trasferta che conclude il girone d’andata. Passaggio chiave della stagione, ancora molto lontano dall’obiettivo finale ma, come accadde un anno fa, l’esito di questa potrebbe risultare determinante per il futuro.

La prima gara si giocherà al Palasport Alberto Mura di Porto Torres alle 11:00 di sabato 10 Gennaio contro Asinara Abile e la seconda sarà domenica 11 Gennaio alle 14:30 ad una mezz’ora di distanza, al Centro polivalente Sorso contro Junior Team Dinamo Sassari.

Asinara Abile, che all’apparenza è la più abbordabile, ne ha vinta solo una, in casa, contro Livorno perdendo le altre quattro sfidando due volte Seregno oltre a Parma e Dinamo, tutte le più forti tranne Rimini, non si può prendere sottogamba. La statistica dice che i biancoblu segnano 59,5 punti a partita subendone 56,4. I più prolifici della formazione di Porto Torres sono: Bobbato con 15,8 punti di media, la vecchia conoscenza Obino con 9,5 e Canu con 7,6.

Junior Team Dinamo Sassari ha raggiunto la vetta della classifica al pari di Rimini uscendo vittoriosa dalla tana di Seregno domenica scorsa. Sapevamo già essere una formazione temibile che ora si è ulteriormente rinforzata col top scorer della scorsa stagione a Vicenza, il “normo” Andrea Pedretti che ha esordito nel derby con Asinara Abile e replicato in Lombardia. Uras, che gioca anche in serie A, realizza 22,8 punti di media e Canella e Pedretti a 12,5 sono i più prolifici dalla formazione Sassarese che, in totale, segna 60,2 punti a partita subendone 43,6. Ultimo, ma non ultimo, ritroveremo Roberto Scagnoli che dopo il tentativo riminese rimasto incompiuto si è accasato a Sassari.

NTS Informatica Basket Rimini, dal canto suo, sa di non poter fare sconti e si presenta col suo potenziale di 75,8 punti a gara contro 43,6 subiti. Porterà nell’isola tutti gli effettivi decisa a fare la voce grossa forte dei 24,2 punti a gara di Giustino, 19 di Raimondi, 15 di Marchionni e 11,2 di Forcione, un quintetto stellare che si completa con Beatrice Ion tanto temibile quanto consapevole delle difficoltà che andrà ad affrontare. Raimondi che ha vestito a suo tempo anche la casacca della Dinamo lo sa bene e tiene tutti i suoi sulla corda.