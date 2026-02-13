Basket B in carrozzina, doppio incontro per Rimini

Domenica in campo alla mattina alle ore 10,30 e al pomeriggio alle ore 15 contro Asinara Abile Porto Torres

L’anno scorso Asinara Abile Porto Torres lasciò NTS Informatica con l’amaro in bocca: sconfitta in terra sarda dopo una traversata tirrenica a dir poco turbolenta e loro rinuncia alla gara di ritorno con la quale ci tolsero la soddisfazione di restituire pan per focaccia sul parquet.



Quest’anno il Tirreno ci ha messo ancora del suo ed ha scombinato le carte ma ce la giocheremo: domenica 15 febbraio si disputerà il recupero di andata ed il ritorno nella stessa giornata alla Carim di Via Cuneo 11 di Rimini: gara di andata ore 10:30 e gara di ritorno ore 15:00.



L’avversaria di turno occupa il 5° posto con 4 vinte su 9 e difficilmente potrà fare meglio visto il tasso tecnico delle prime quattro pretendenti al playoff. Asinara abile Porto Torres produce 47 punti di media ed è in saldo negativo subendone 52,4. Se non potrà attingere dalla sua serie A che giocherà a Bergamo sabato, potrà contare sui suoi migliori realizzatori: Bobbato, Canu e le 2 vecchie conoscenze Obino e Di Francesco dovrebbe essere decisamente abbordabile, anche se in un doppio confronto senza dubbio faticoso alleggerito solo dalle mura amiche. Ma si tratta sempre di 80 minuti effettivi e non sono mai pochi.



Rimini, si sa, è capolista imbattuta con oltre 78 punti di media e meno di 49 subiti, il quintetto stellare domina nel gioco e nel bottino con ampia distribuzione di punti, ma non basta, tutta la panchina dovrà fornire il suo apporto determinante in questa doppia sfida. Ci aspetta una giornata speciale che in coda alla gara del pomeriggio ci proporrà un epilogo festoso, donato da uno degli sponsor più affezionati di NTS informatica Basket Rimini.



Pollo&Friends ha deciso di unire lo spirito conviviale all'eccellenza sportiva e inclusiva di NTS informatica Basket Rimini creando un momento unico di festa a supporto del grande basket in carrozzina, portando lo spirito FRIENDS in mezzo alle famiglie e ai tifosi.

Musica, divertimento e tanto cibo! Gli ingredienti perfetti per un successo assicurato.



Ci godremo lo spettacolo sportivo per chiudere in bellezza col "Terzo Tempo" firmato Pollo&Friends. Dopo il fischio finale golosissimo buffet, per concludere in bellezza un ampia degustazione di vino degli amici del Podere Dell' Angelo.