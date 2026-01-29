Basket B in carrozzina, NTS capolista di scena a Pistoia

La squadra riminese ritorna in campo sabato alle ore 15 dopo venti giorni di stop. Per Wolf Pistoia una sola vittoria e sei sconfitte

Si è ormai spenta l’eco dell’entusiasmante vittoria riminese in terra sarda, ma non gli effetti in classifica che vede ancora i biancorossi in testa, con una partita in meno. Il bizzarro calendario che ha tenuto ai cancelli di partenza NTS informatica Basket Rimini per 20 giorni finalmente li richiama in campo e accadrà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 15 con appuntamento alla Palestra M.L. King- Via F. Santi di Pistoia dove si rinnoverà il derby dei Giustino, questa volta sarà Gennaro ad ospitare Kevin.

Già superata largamente all’andata, Wolf Basket Pistoia si presenta con una sola vittoria in classifica e sei sconfitte ed è appena reduce dalla doppia trasferta sarda dove ha patito con Sassari, ma ha sfiorato il successo con Asinara, lasciando il referto rosa sull’isola solo per un soffio ed al supplementare.

NTS informatica Basket Rimini non potrà, e non lo fa mai, sottovalutare l’avversaria che pare più debole; Wolf Basket, in casa propria, col pubblico amico, rinfrancata dal quasi successo di una settimana fa può sempre giocare un brutto scherzo approfittando delle quasi tre settimane senza la tensione del campo di Rimini, ma state pur certi che Fabio Raimondi avrà certamente riempito l’involontario vuoto agonistico con la sua infinita carica.

Guardando i dettagli, i toscani realizzano 36,5 punti di media, subendone 58, raccolgono essenzialmente punti da almeno quattro giocatori: Veneziano, Shkurti, Pellegrini, Micheli, ma nessuno di loro figura nella classifica dei primi 50 marcatori dei tre gironi della B.

Dal canto suo, NTS informatica Basket Rimini produce 75,7 punti di media subendone 48,7. I bottini individuali sono ben divisi: 22,2 punti li porta Kevin Giustino, 18,7 arrivano da Raimondi, da Marchionni 17,4 e 13,2 da Forcione, un quartetto di tutto rispetto compreso tra i primi 28 della serie B.

La differenza c’è e si vede, Rimini non vuole abbandonare la vetta della classifica e non farà sconti. Buona partita a tutti.