Basket B in carrozzina, NTS centra la 12esima vittoria di fila

Battuta largamente Icaro Brescia. Domenica prossima trasferta decisiva a Parma

Rimini centra la dodicesima vittoria consecutiva contro Icaro Brescia, con pronostico largamente rispettato e spazio a tutti gli effettivi, partita chiusa anzitempo con progressione in corso d’opera. Primo quarto giocato ai due all’ora e col freno tirato, ancora assente Marchionni e c’è spazio per tutti ma non c’è preoccupazione di sorta. Si chiude 8-15 in sicurezza.

Nei secondi 10 minuti stesso copione e stessa lentezza con Rimini che allunga ulteriormente lasciando 10 punti agli avversari, senza forzare troppo per un 18-31 non troppo soddisfacente, ma senza patemi.

Terzo quarto: va in scena il cambio di passo, come è sempre accaduto anche con le squadre più forti, NTS Informatica Basket Rimini accelera quando gli altri rallentano, e se scateni Kevin Giustino sono guai. La difesa si chiude, Brescia ne mette solo sei e si vola sul 24-51.

Ultimi 10 minuti a gara chiusa, ma senza abbassare il ritmo per mantenere la concentrazione in vista della trasferta decisiva di Parma di domenica, Kevin Giustino va a cercare il record stagionale e lo trova, Raimondi aggiusta le sue medie, ordinaria amministrazione per gli altri. Brescia ne mette 8 e finisce +41 sul 32-73.

IL TABELLINO

Icaro Basket Brescia: Conti 6, Caraghioz 4, Baroni, Bombardieri 10, Cancelli 12, Signorini, Zola. All. Salvardi Magri.

NTS Informatica Basket Rimini: Giustino 40, Raimondi 17, Acquarelli 4, Raik 2, Martinini, Loperfido 2, Storoni, Rossi, Forcione 6, Ion 2. All. Raimondi.

Arbitri: Caputo e Viglianisir

Parziali: 8-15, 18-31 (10-16), 24-51 (6-20), 32-73 (8-22)