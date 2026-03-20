Basket B in carrozzina, NTS cerca il pass per il gran finale

Si gioca a Parma domenica alle ore 11: in ballo il primo posto del girone B

La strada che conduce al primo posto del girone B del campionato nazionale FIPIC di basket in carrozzina passa dal PalaCiti a Parma dove NTS Informatica Basket Rimini tenterà di strappare anzitempo il biglietto per l'accesso diretto al gran finale.

Una strada in salita per molti motivi: GiocoParma sconfitta a sorpresa in casa all'esordio contro Seregno, collezionò altre tre sconfitte esterne e chiuderà il girone con la gara di domenica 22 marzo alle ore 11:00. Di fatto i "ducali" sono fuori dal playoff ma venderanno cara la pelle, quantomeno per il palmares prestigioso di cui dispongono.

La avversaria si presenta con 9 vittorie e 4 sconfitte; 63,2 punti segnati e 52,5 subiti. Può contare su di un trio di tutto rispetto: Santos 17, Fagioli 16,2 e Reggio 15,3 punti a partita ed una struttura solida ed esperta, nonché sulle "mura amiche" mai violate in precedenza da NTS Informatica Basket Rimini che si presenterà al gran completo decisa a chiudere i conti con tanto di pubblico al seguito.

I numeri riminesi dicono: Giustino 24 - Raimondi 14,9 - Forcione 14,8 - Marchionni 15,5 su un totale di 75,3 con 45 subiti.

La statistica gioca a favore di Rimini, ma scende in campo solo alla fine, i numeri veri spettano ai magnifici dodici che finora hanno dimostrato di avere tutti i numeri che servono.

Ne vedremo delle belle.