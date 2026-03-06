Basket B in carrozzina, NTS: il primato nelle 'mani' di Angela Milea

Osteopata e massoterapista, lunga esperienza alle spalle, si occupa degli atleti biancorossi fin dalla scorsa stagione

NTS Informatica Basket Rimini guida la classifica del girone B della serie B FIPIC con autorevolezza, continuità e coesione di squadra, ma dietro c’è un lavoro quotidiano fatto di preparazione, prevenzione e cura.

Una presenza costante e fondamentale per la squadra è quella di Angela Milea, milanese, osteopata e massoterapista che dal 2024 si divide professionalmente tra Seveso (Monza-Brianza) e Rimini e si occupa degli atleti biancorossi fin dalla scorsa stagione.

Chi segue le partite si rende conto di quanta intensità fisica comporti il basket in carrozzina, il carico su spalle, schiena e arti superiori è continuo, non si vive solo di palla ma di controllo del mezzo, che in molti casi è l’aspetto più complicato del gioco, nei contatti e nella fisicità, per compensare il limite imposto dalla posizione. La prevenzione degli infortuni, il recupero muscolare e l’equilibrio posturale diventano elementi decisivi quanto l’allenamento tecnico e tattico.

È qui che entra in campo Angela Milea, osteopata e massoterapista specializzata in medicina manuale e approcci olistici per il benessere della persona ed ha approfondito la sua competenza con numerosi corsi post-graduate in Italia e all’estero.

Angela si racconta: “Dopo la scelta di intraprendere questa nuova esperienza di lavoro sul territorio riminese, ho dovuto a malincuore lasciare la squadra canturina e non riuscendo a star lontana dal wheelchair basket ho contattato Riviera offrendo la mia collaborazione e fornendo loro il mio curriculum: 13 stagioni in Briantea84 Cantù dal 2011-12 al 2024, 2 stagioni presso Pallacanestro Cantù settore giovanile, terapista di Tania Giaccheri atleta della nazionale italiana e campionessa mondiale di tiro con l’arco, e collaborazione con altre realtà sportive come la nazionale italiana di cricket, società di cannottaggio e molto altro. Con Stefano e Mirco e Giuliano abbiamo trovato subito la giusta sintonia e mi hanno coinvolta in questa nuova fantastica avventura".

Il suo lavoro, lontano dai riflettori, rappresenta un tassello determinante della stagione che la squadra sta vivendo. La sua presenza costante accanto agli atleti, l’attenzione ai segnali del corpo e i suoi interventi hanno permesso al gruppo di mantenere una condizione fisica ottimale, Il dato parla chiaro: undici vittorie consecutive e rosa al completo. Un risultato che non è solo frutto di talento e spirito di squadra, ma anche di una gestione attenta e professionale del benessere fisico degli atleti.

In una stagione che sta regalando emozioni e ambizioni importanti, il contributo di Angela Milea rappresenta uno degli elementi chiave del percorso vincente di Riviera Basket. Perché le vittorie che si costruiscono in campo si preparano, giorno per giorno, anche fuori