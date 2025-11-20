Basket B in carrozzina, NTS Informatica all'esordio domenica

Alla palestar Carim di via Cuneo affronta alle ore 15 Wolf Basket Pistoia. La presentazione del roster in Comune: "Vivere una stagione da protagonista"

NTS Informatica Basket Rimini affronterà il Campionato Nazionale di Serie B FIPIC 2025-26 con rinnovata energia

La nuova stagione segna un nuovo corso per la società riminese, che durante l’estate ha operato scelte importanti costruendo un gruppo ricco di talento e innesti di primo livello. L’obiettivo è chiaro: tornare a lottare per i playoff e vivere una stagione da protagonista.

A guidare la squadra, in panchina e in campo, sarà Fabio Raimondi, atleta di grande esperienza e figura di riferimento nel basket in carrozzina italiano ed europeo. Al suo fianco farà il suo debutto in biancorosso il playmaker bolognese Giacomo Forcione, pronto a dare qualità e ritmo alla collaudata struttura della squadra. Infine, i due finalizzatori: Kevin Giustino e, l'ultimo acquisto, Galliano Marchionni.

Dopo i tornei e le gare di preparazione svolti con disciplina e cura del dettaglio tecnico, la squadra è concentrata al massimo in vista dell’esordio casalingo: domenica 23 novembre 2025 alle ore 15.00, alla Palestra Comunale CARIM di via Cuneo, contro Wolf Basket Pistoia.

A seguire, NTS Informatica Basket Rimini affronterà Livorno, Parma, Brescia, Seregno, Porto Torres e Dinamo Sassari per un totale di 14 gare tra andata e ritorno. La stagione regolare si chiuderà il 23 marzo 2026, sempre a Rimini, con in palio un posto diretto nei playoff o, in alternativa, la possibilità di accedere tramite la sfida tra le migliori seconde dei tre gironi.

A maggio scatteranno i playoff, con semifinali e finali che metteranno in palio la promozione in Serie A, un traguardo costruito nel tempo con lavoro, dedizione e volontà. Come sempre, il pubblico riminese sarà il vero 6° uomo, pronto a riempire ogni ordine di posti della Palestra CARIM e accompagnare la squadra in questa nuova, entusiasmante avventura.