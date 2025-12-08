Basket B in carrozzina, NTS Informatica doma il Parma (78-68)

Avere la meglio sulla forte rivale non è stato così semplice come potrebbe apparire

C’era da aspettarsi una gara tirata ed intensa dall’inizio alla fine e siamo stati accontentati. Quaranta minuti a suon di giocate entusiasmanti e, tra alti e bassi, NTS Informatica Basket Rimini esce sugli scudi dalla prima sfida ad alto livello della stagione.

Il punteggio sembra parlare da solo, raro vedere tanti punti in una gara tra formazioni in corsa per il primo posto nel girone, ma non è stato così semplice come potrebbe apparire. RIMINI è una formazione di talento con una composizione tanto nuova da dover oliare con precisione giusti meccanismi che in passato non si prendevano in considerazione. Mancando di lunghi di ruolo capita a Kevin Giustino ad adeguarsi a questa nuova situazione e i 23 punti di sono un bel segnale, Giacomo Forcione che ricordiamo eccellente playmaker si adegua a sua volta giocando da ala e se la cava davvero Bene, 13 puniti.

Ci ha impiegato di più Marchionni a trovare la quadra: in difficoltà all’inizio ma decisivo alla fine, 13 anche per lui. Ottimi passaggi di qualità di Beatrice Ion e Andrea Rossi che si sono alternati con profitto. Giusto un “Amen” per Acquarelli e Loperfido in campo solo pochi secondi. Solo panca per gli altri ai quali non mancherà spazio nelle prossime e squilli di tromba per Fabio Raimondi che ha suonato la carica trascinando con sé squadra e pubblico ad un successo convincente che, a metà gara, pareva decisamente irraggiungibile.

Ma le partite finiscono alla sirena e Rimini ha rivoltato sé stessa più volte per cercare il bandolo di una matassa difficile da sbrogliare, uscendo alla distanza con la pazienza, il coraggio e la determinazione di una capolista, ma non da sola. Seregno ci raggiunge oggi in vetta recuperando una gara.



1° quarto: Rimini apre con: Giustino, Raimondi, Marchionni, Forcione e Ion, Parma risponde con Fagioli, Reggio, Magrì, Santos Da Silva e Segreto. I Ducali hanno tre lunghi di stazza e fanno la voce grossa sotto le plance ma sbaglia molto, Rimini resta pari correndo, si difende con fatica e non fa le cose giuste in attacco contro una difesa chiusa che permette solo tiri da lontano che non

entrano, Raimondi chiama time-out a 3:53 dalla fine del quarto, il punteggio dice 8-8 ma le cose non migliorano, anzi, è Parma che allunga sul 10-16 ma non canta, prima Forcione da 2 poi Raimondi con la tripla a fil di sirena fissano il risultato sul 15-16. Nulla è perduto ma siamo in affanno.



2° quarto: stessa musica, gli emiliani trovano spazi e velocità giocando di squadra, oltre a sfoderare una precisone di tiro disarmante, NTS Informatica Basket Rimini trova il muro difensivo e non riesce ad eseguire i suoi giochi mancano 5:47 e Parma allunga 20-27 entra Loperfido per Marchionni che ha incontrato molte difficoltà offensive, a 3:45 entra Acquarelli ma la situazione non migliora, anzi. Si soffre ancora sia in difesa, sia in attacco. Rimini sta a galla con le individualità e trova solo 11 punti totali – 6 di Raimondi con la seconda tripla - e una discreta confusione, mentre Parma chiude il quarto sul +9 con un rassicurante 26-35.

3° quarto: finito male il precedente cominciamo peggio, perdiamo palla e ne prendiamo altri due, NTS Informatica Basket Rimini vacilla ancora per oltre due minuti poi si accende con una fiammata corale di qualità, ritrova il suo gioco, arriva a -6, viene respinta dall’incontenibile Da Silva. Ma è cambiata l’aria, ora Rimini esegue meglio i giochi e piano piano rimonta, finalmente si segna con continuità, Raimondi ci delizia ancora con due triple frontali che trascinano il pubblico in campo, si scatena Forcione, si rivede Marchionni, andiamo a -2 . Il 20-15 nel quarto è confezionato, ma soprattutto le “facce” in campo sono diverse, c’è voglia e convinzione di portarla a casa anche se Da Silva fa 46-50 per loro.

4° quarto: Con l’assetto definito, i ritmi adatti e la cattiveria giusta, Rimini macina gioco, fa canestro e ritrova la parità quando mancano 7:57 dalla fine. Parma si aggrappa a Da Silva e Reggio e respinge i nostri, ma l’inerzia è passata in canotta biancorossa e il primo vantaggio 55-54 viene da un’altra tripla di Raimondi, saranno 7 alla fine. Parma non molla ma ora ci teme chiama time- out che mancano 6:32, è ancora lunghissima ma il vantaggio riminese si consolida, e più di tutto, il controllo della gara è in mano di NTS. A 3:00 dalla fine il tabellone dice 68-60, ma è ben lontana dall’essere finita.

NTS informatica Basket Rimini mantiene la freddezza, le triple di Raimondi infiammano e le scorribande di Giustino non trovano più ostacoli. Si chiude con la sicura presenza di Andrea Rossi che alza il muro difensivo, Giustino è fuori per falli ma non ce né per nessuno. L’ultima tripla di Raimondi fa vibrare le par pareti. 32 a 18 nell’ultimo quarto. Salutate la capolista!

IL TABELLINO

NTS Informatica Basket Rimini – Basket Gioco Parma 78-68



NTS Informatica Basket Rimini: Giustino 23, Raimondi 29, Acquarelli, Marchionni 13,Raik, Di Pietro, Loperfido, Storoni, D’Aietti, Rossi, Forcione 13, Ion. All. Raimondi.

Basket Gioco Parma: Magrì 3, Pellegrini, Saldutto, Reggio.D 23, Rovatti, Allegretti,Duduianu, Segreto, Rovina, Fagioli 10, Santos da Silva 32. All. Malangone.

Arbitri: Biancalana e Borsani

Parziali: 15-16; 26-35 (11-19); 46-50 (20-15); 78-68 (32-18)