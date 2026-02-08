Basket B in carrozzina, NTS Informatica doma Seregno (85-59)

Sono bastati i primi minuti di sostanziale equilibrio per registrare la trappola preparata a dovere per limitare i due migliori realizzatori lombardi

Con ogni probabilità è stata la gara casalinga migliore disputata da NTS Informatica Basket Rimini tra le mura amiche. A differenza delle precedenti uscite nelle quali i biancorossi stentavano un po’ prima di prendere il ritmo, sono bastati i primi minuti di sostanziale equilibrio, giocati punto a punto per registrare la trappola preparata a dovere per limitare i due, tanto efficaci quanto soli, miglioro realizzatori lombardi e prendere il controllo della gara sfoderando tutto il potenziale disponibile senza lasciare scampo agli avversari.

Primo quarto: la parola d’ordine è concentrazione ed attenzione per tenere più lontano possibile dal canestro Amasio e Diouf. il quintetto “blindato” composto da Raimondi, Giustino, Ion, Forcione, Marchionni fa buona guardia e lavora bene occupando l’area e sporcando ogni passaggio. Seregno ha mai buone ma la trappola funziona, Si va punto a punto fino al 12 pari con Rimini che insegue, poi mette la freccia, allunga, tiene l’avversaria sotto pressione e controlla, Haida ringrazia l’unica distrazione riminese e mette il 15° punto ma Rimini è già a quota 22.

Secondo quarto, Raimondi non cambia, a insiste con un bel gioco ricco di circolazione di palla, assist e manda a canestro tutti. Seregno fatica a trovare la via del canestro si scompone e subisce. Doiuf ed Amasio sono i soli a segnare, ma segnano poco. Rimini ha il pieno controllo e allunga a +15. Si va al riposo 43-28

Terzo Quarto: sempre lo stesso quintetto, Seregno non arriva a canestro e Rimini fa 7-0 prima che i soliti Amasio e Diouf realizzino qualcosa, ma saranno appena 9. NTS Informatica Basket Rimini gioca con calma, fa circolare la palla fino a trovare il giusto gioco a due per affondare a canestro e vola sul raddoppio: prima 56-28 poi 66-33 prima che i lombardi aggiustino la debacle 66-37

Ultimo quarto: Non c’è più niente da chiedere ma Raimondi non fa sconti né prigionieri. Un certo, comprensibile, calo da appagamento lascia un po’ di spazio a Vigor Seregno che recupera fino a -25, ma basta un time-out per riprendere fiato e marcare nuovamente il territorio. Vanno anzitempo i titoli di coda amministrando i minuti finali spendendo i 24 secondi ogni ad attacco, entra Rossi per Ion con 5 falli. Vigor Seregno vince il 4°quarto di consolazione ma alla sirena NTS Informatica Basket Rimini registra l’85-59 e tiene la vetta della classifica.

Fabio Raimondi alla fine dichiara: “Siamo abbastanza soddisfatti, il risultato largo non dimostra quanto sia stata duro ed impegnativo tenere il controllo della gara dopo una settimana di allenamenti un po’ problematici. Oggi si doveva vincere senza guardare alla qualità, perdere questo matchball avrebbe rimesso in gioco una diretta concorrente, abbiamo imposto il nostro gioco e tranne qualche sbavatura abbiamo mostrato chi siamo, stiamo crescendo e andiamo avanti verso il primo posto del girone".

IL TABELLINO

NTS Informatica Basket Rimini - Vigor Basket Seregno: 85-59

NTS Informatica Basket Rimini: Giustino K 18, Raimondi 25, Acquarelli, Marchionni 15, Raik, Di Pietro, Loperfido, Storoni, Rossi, Forcione 25, Ion 2. Martinini. All.re Raimondi.

Vigor Basket Seregno: Serio 8, Chicioreanu, Haida 4, Fiorino, Romanò, Diouf 22, Basilico, Makram 3, Petruzza, Amasio 22. All. Pecoraro.

Arbitri: Guerrini e Borsani

Parziali: 22-15, 43-28 (21-13), 66-37 (23-9), 85-59 (19-22)