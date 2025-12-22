Basket B in carrozzina, NTS Informatica espugna Seregno (56-77)

Autorevole prestazione della squadra di Raimondi. Ora doppia trasferta in Sardegna

NTS Informatica Basket Rimini affronta la trasferta lombarda accompagnata dal suo grande pubblico e fa la voce grossa sul campo più difficile del girone. Questa 5ª di campionato, ben distante dall’obiettivo finale, segna uno spartiacque importante e vale più dei due punti in classifica. Uscire da Seregno con la vittoria significa “segnare il territorio”, sfoderare tutto il potenziale disponibile per ottenere il dovuto rispetto dalle avversarie, in particolare in previsione della doppia trasferta in terra sarda con la Dinamo Sassari che già vince parecchio, si è ulteriormente rafforzata.

Primo quarto: coach Raimondi vede nei suoi le giuste motivazioni già dalle fasi di riscaldamento ed è un bel segnale perché i meccanismi provati in allenamento cominciano a funzionare e la squadra acquisisce consapevolezza. Il coach sceglie il suo quintetto “blindato” composto da sé stesso e Giustino, Ion, Forcione, Marchionni. Seregno non è da meno e si affida ai suoi collaudatissimi alfieri. Si va sulle ali dell’equilibrio con Rimini che tiene l’avversaria sotto pressione. Vigor Seregno è abituata a dominare ovunque ma trova poco spazio, segna ripetutamente, ma non morde fino al 16-18.

Secondo quarto, Raimondi non cambia, interrompe la sua striscia positiva di triple, l’avversaria è forte e non è facile liberarsi per un tiro comodo, dall’altra parte Amasio non si tiene, ma Rimini difende e tiene il pericolosissimo Diouf a basso punteggio, controlla il gioco con pazienza e circolazione di palla. Rimini non riesce ad allungare, le difese hanno la meglio e la Vigor è sempre in agguato. Si va al riposo 28-32

Terzo Quarto: il coach mantiene ancora lo stesso quintetto, ma in avvio Rimini sbaglia qualcosa e Seregno pareggia. Immediato time-out dal quale esce una Rimini più motivata, Raimondi ritrova le sue triple e parte lo show. NTS Informatica Basket Rimini gioca con calma, fa circolare la palla fino a trovare il giusto gioco a due per affondare a canestro e se l’avversaria chiude giù a suon di triple. Rimini vola sul 32-42 a 6:00 dalla fine del quarto. Seregno non demorde, ma Rimini ha maggiore controllo, non soffre troppo e chiude in vantaggio al 30' con autorevolezza 42 47.

Ultimo quarto: Ancora gli stessi cinque dell’inizio. NTS perde palla due volte senza pagare dazio poi l’ennesima tripla di Raimondi fa 42-50; Seregno ha un calo vistoso e affonda a -13 con un’altra tripla di Raimondi 44-57 solo quando mancano 5:45 Seregno mette a segno 2 punti 46-59 ma rimini non si ferma, a 3:22 e compaiono i titoli di coda con la sequenza: tripla, rubata, contropiede, canestro di Giustino e fallo prima che la Vigor risponda con 2 canestri da un lungo digiuno.

Saremmo teoricamente in fase amministrativa dei minuti finali, ma è il momento di fare bottino per la differenza canestri, i lombardi sono già sotto la doccia mentre NTS Informatica Basket Rimini ha ancora tanta energia e aggredisce ogni palla: un tracciante di Forcione per Marchionni, poi assist per Giustino, Ciliegina di Ion e via di corsa. Rimini si ferma solo alla sirena sul 56-77.

Coach Raimondi dispiaciuto per non aver lasciato spazio alla squadra concentrandosi sul suo quintetto stellare. La posta in gioco valeva la candela, promette spazio per tutti nelle prossime e tutti insieme si godono questo bellissimo regalo di Natale.

IL TABELLINO

Vigor Seregno - NTS Informatica Riviera Basket Rimini 56-77

Vigor Seregno: Serio 6, Tomaselli, Chicioreanu, Grassi ne, Fiorino, Romanò, Diouf 10, Makram 12, Petruzza ne, Basilico ne, Amasio 28. All. Pecoraro.

NTS Informatica Riviera Basket Rimini: Giustino K 24, Raimondi 23, Acquarelli, Marchionni 15, Raik, Di Pietro, Loperfido, Storoni, Rossi, Forcione 11, Ion 4. Martinini. All. Raimondi.

Arbitri: Brambilla e Gatani