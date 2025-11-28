Basket B in carrozzina, NTS Informatica in trasferta a Livorno

La squadra labronica è reduce da due sconfitte in terra sarda e schiera l'ex Samadi

Archiviata la prima, NTS Informatica Basket Rimini guarda con attenzione alla trasferta di Livorno della prossima domenica 30 novembre, all'impianto sportivo LA BASTIA di Livorno, ore 14:00.

Libertas Livorno è rientrata dalla insidiosissima doppia trasferta in terra sarda con due sconfitte: 34-57 da Porto Torres e 33-48 da Junior Team Sassari a conferma che sarà dura per tutti andare sull'isola visto che le due formazioni sono iscritte anche alla serie A e mescolano vari quintetti spesso e volentieri, ma ci penseremo a tempo debito.

Ora c'è da affrontare Livorno con il dovuto rispetto, trascurando il passato che vide NTS largamente vincente in tutte le occasioni, ma le squadre cambiano e i conti si fanno alla fine.

Tra i labronici c'è Samadi, una vecchia conoscenza che qui a Rimini non corrispose alle aspettative, che tra sabato e domenica ne ha messi 7+8 e Berrugi che ha prodotto 8+18 punti; in altre parole, in due producono almeno la metà di quanto la squadra realizza, il resto se lo dividono almeno in tre.

Dal canto suo NTS Informatica Basket Rimini ha dato prova delle sue ambizioni e potenzialità e dovrà confermarle, ma piu di tutto dovrà confermare di aver metabolizzato le regole ferree di cCoach Raimondi che non lascia mai nulla al caso ed è poco incline a fare sconti.

Per completare la prima: Seregno ha battuto a sorpresa e a domicilio Parma mentre Icaro Brescia ha riposato.

In conclusione un altro banco di prova per ruotare quintetti e trovare i giusti meccanismi in vista delle gare successive. Questa sembrerebbe facile, ma lo diremo solo alla fine.