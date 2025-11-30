Basket B in carrozzina, NTS Informatica sbanca Livorno con facilità (30-76)

Partita adatta per mettere a punto gli schemi con tutte le rotazioni possibili

Basta guardare l’andamento dei quattro quarti per comprendere che il divario tra le due formazioni è tanto e, di fatto, non c’è mai stata gara. NTS informatica Basket Rimini ha subito indirizzato la partita fin dall'inizio ed è andato tutto come chiedeva Coach Fabio Raimondi che è uscito più sereno perché certi meccanismi hanno funzionato un po’ di più della volta scorsa, ed è un bene, in vista delle prossime gare.

Con tutto il rispetto per l’avversaria che ha onorato la partita fino all’ultimo, la difesa di NTS ha limitato puntualmente ogni avversario che si è avvicinato all’area riminese lasciando solo a Berrugi la possibilità di aggiustare il già discreto bottino personale.

Partita adatta per mettere a punto gli schemi con tutte le rotazioni possibili tra quelli presenti (questa volta a Livorno sono andati in dieci). Va da sé che queste sono le partite che servono a dare minutaggio ai giocatori che avranno meno possibilità quando la tensione in campo sarà più alta.

Come sempre si parte guardinghi, specialmente quando si va fuori casa, sulla carta poteva essere una partita insidiosa e invece poi alla fine è andata come deve andare e si torna a casa contenti.

IL TABELLINO

Libertas Livorno 1947 - NTS informatica Basket Rimini: 30-76

Libertas Livorno 1947: Berrugi 17, Samadi 5, Belvedere 2, Ravicini 2, Del bene 2, Brandimarte 2, Di Santo. All. Riva

NTS informatica Basket Rimini: Giustino 37, Raimondi 18, Acquarelli 7, Raik 2, Loperfido 4, Martinini, Storoni, Rossi, Forcione 6, Ion 2. All. Raimondi

Arbitri: Iaia e Vandi.