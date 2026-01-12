Basket B in carrozzina, NTS Informatica sbanca Sassari (74-75)

La squadra riminese gioca solo una delle due partite sull'isola. Dopo una grande rimonta il successo arriva nel supplementare

Iniziamo il racconto della doppia trasferta coi dati della seconda gara perché la prima, a Porto Torres, non si è giocata: fra partire e giocare c'è di mezzo il mare e la nave di venerdì sera ha lasciato Livorno con molte ore di ritardo a causa delle condizioni del mare, così NTS Informatica BASKET RIMINI aveva appena raggiunto Olbia più o meno alla stessa ora di sabato che dovuto scendere in campo con 120 Km ancora da percorrere. Mancando anche gli arbitri che viaggiavano sulla nave successiva, Presidenti e Federazione hanno rapidamente definito il rinvio che con ogni probabilità, si disputerà alla CARIM di Rimini, ma manca ancora l’ufficialità.

NTS si gode la strepitosa vittoria ottenuta con tanta fatica e determinazione dopo un tempo supplementare. Abbiamo già detto che Junior Team Dinamo Sassari attinge anche dalla sua stessa formazione di serie A che avendo giocato in casa il giorno prima, ha messo a disposizione due dei suoi per aggredire la vetta della classifica e non si può negare che l’avrebbe anche meritato, ma Rimini non ha fatto un viaggio così impegnativo per niente e non gliel’ha permesso.

Dal canto suo coach Fabio Raimondi non nasconde che l'importanza della partita è altissima e se aggiungiamo la consapevolezza che l’amichevole del 5 gennaio aveva lasciato intatti i dubbi su di un tonico recupero dalle feste, si fa presto a capire cha siamo andati incontro ad una gara dura e combattuta a muso duro dove conta solo farne uno di più senza guardare tanto per il sottile.

Come è già accaduto in altre gare che contano, Rimini parte contratta, non prende ritmo e subisce la difesa della Dinamo, regge comunque il confronto e se la gioca punto a punto chiudendo 14-11 il primo quarto, -3 è un divario sopportabile.

Nel secondo quarto si continua con percentuali basse al tiro. Resta buona ed efficace la loro difesa e Rimini è costretta a rincorrere una Dinamo che segna di più, ma che non riesce ad allungare. I valori in campo si equivalgono ma Sassari sbaglia qualcosa di meno e chiude 32-26 spingendo Rimini ad un comunque recuperabile -6.

Nel terzo quarto Dinamo Sassari prova a fare la voce grossa e spinge sull’acceleratore piazzando il break che pare decisivo. Rimini che alla fine impiegherà solo K. Giustino, Raimondi, Marchionni, Forcione, e Ion alla quale ha dato un po’ di respiro Rossi paga lo sforzo e precipita a -14. Di solito quando vai così tanto sotto è chiusa, ma la NTS Informatica BASKET RIMINI di quest’anno si esalta giocando, come dice Coach Raimondi: “ci siamo un attimo guardati negli occhi, abbiamo cambiato un paio di situazioni di gioco e ricominciato a segnare, se poi la mettiamo da fuori diventiamo devastanti” e già alla fine del quarto il tabellone dice ancora 49-38 che vuol dire -11 ma il vento è cambiato e spira in favore di Rimini.

Secondo un copione già visto Rimini accelera nell’ultimo quarto, aggredisce il campo, piazza un contro-break devastante e senza mai voltarsi indietro, recupera fino al 61 pari, poi emozioni forti a non finire e tanta determinazione per un supplementare senza respiro, giocato alla pari punto su punto per una vittoria da batticuore per come è stata cercata e ottenuta e per il blasone dell’avversaria.

NTS chiude il girone d’andata da leader, imbattuta, e con una gara in meno. Questa volta il Tirreno è meno cupo e tempestoso dell’andata. Ora tre settimane di stop, fino alla trasferta di Pistoia del 31 gennaio, per lavorare sulla condizione fisica e riuscire a migliorare le rotazioni ed i giochi mentre gli altri ci inseguono. Posizione delicata ma invidiabile. Salutate la capolista.

IL TABELLINO

Junior Team Dinamo Sassari: Canella 6, Scagnoli, Carta G, Carta S, Asproni 11, Pedretti 29, Fresu. Bazzoni, Marzioli 4, Uras 24, Tamasauskas. All.re Cherchi.

NTS Informatica BASKET RIMINI: Giustino K. 10. Raimondi 17, Acquarelli, Marchionni 27, Raik, Di Pietro, Martinini, Loperfido, Storoni, Rossi, Forcione 21. All.re Raimondi.

Arbitri: Biancalana e Fortunato.

I parziali 14-11; 32-26 (18-15); 49-38 (17-12); 61-61 (12-23) – dts 74-75 (13-14)