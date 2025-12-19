Basket B in carrozzina, NTS nella tana dell'altra leader Seregno

La squadra brianzola ha disputato quattro gare realizzando 74,5 punti di media, subendone 48

Domenica 21 dicembre alle ore 15:00 al Palasomaschini di Seregno -360 km da Rimini, in Brianza - NTS informatica Basket Rimini, leader del campionato di serie B FIPIC, farà visita alla fortissima Vigor Seregno che condivide, imbattuta, la prima piazza.

Avversaria sempre di primo livello, lo scorso anno sfuggì una meritata vittoria casalinga (61-71). Poi a casa loro andò peggio, ma erano oggettivamente più forti.

Quest’anno Rimini è ben diversa e Seregno è ancora molto forte. Coach Raimondi conferma che la Vigor ha in prestito due giocatori: Karim Makram e Nicolò Tomaselli dalla Briantea84 Cantù, di serie A, non sempre a disposizione, ma per l’occasione potrebbe schierarli rendendo decisamente più complicato uscire da Seregno con la quinta vittoria.

Anche Vigor Seregno ha disputato quattro gare realizzando 74,5 punti di media, subendone 48, raccogliendo punti essenzialmente da tre giocatori: Amasio, temibilissimo e ben noto che ha una media di 30, Diouf che ne assicura una media di 21,5 e Serio che ne porta 15,5. Il resto della squadra produce poco, ma l’incognita dei due giovani di serie A non lascia tranquilli. Indubbiamente sono la squadra più forte del girone e si dovrà fare i conti con loro fino all’ultima giornata. Entrambe hanno già affrontato Parma, Quarto incomodo, mentre loro hanno già incrociato le sarde e Rimini no.

NTS informatica Basket Rimini non ha “prestiti” e sa benissimo di poter contare sui suoi effettivi. Produce 75,5 punti di media subendone 40,5. 25 punti li porta Kevin Giustino, 18 arrivano da Raimondi, 15 da Marchionni che sta prendendo ritmo dopo la lunga pausa e 12 da Forcione sempre sul pezzo sia da ala che da playmaker. Quattro in doppia cifra per 70 punti totali sono un bel biglietto da visita.

NTS informatica Basket Rimini dovrà stare molto attenta, coach Fabio Raimondi sa bene cosa pretendere dai suoi ed anche come ottenerlo.