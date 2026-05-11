Basket B in carrozzina, NTS non ce l'ha fatta: in A sale Millenium Padova

Nella sfida decisiva successo della squadra di Padova per 77-55. Per Rimini è l'unica sconditta in 17 partite

La corsa alla serie A di NTS Informatica Basket Rimini si ferma dopo 16 vittorie consecutive ed un quarto di gioco. Una serie A sognata e desiderata, è stata un’entusiasmante rincorsa verso un traguardo cercato con tenacia e determinazione fin dal primo giorno, che ha coinvolto tutta la squadra, nessuno escluso.

Le parole del presidente Stefano Martinini: “È stato un anno spumeggiante, il migliore della nostra storia con 16 vittorie su 17 partite. Battiamo le mani a Padova Millennium Basket. Il prossimo anno se ne vedranno ancora delle belle e speriamo di essere ancora così competitivi.”

Si parte: per Rimini c’è il suo quintetto stellare: Giustino, Raimondi, Marchionni, Forcione e Ion. Padova estrae dalla sua infinita panchina: Foffano, Faccioli, Raourahi, Benedetti, Garavello. Via in grande spolvero per entrambe le formazioni, si arriva punto a punto al 5° sul 10-8 per Padova che inspiegabilmente chiede timeout e fa bene, da quel momento Rimini perderà ritmo e lucidità. Marchionni e Giustino non trovano più il canestro mentre i veneti dilagano e chiudono il quarto 17-8.

Nel secondo quarto la musica non cambia, Marchionni trova il primo canestro a 8:25, ma siamo 21-12, poi alcune sanguinose palle perse e oggettiva difficoltà offensiva contro la massiccia difesa patavina che in attacco non sbaglia nulla, confezionano il 43-22 a metà gara che è già una sentenza.



Nel terzo periodo NTS Informatica Basket Rimini tenta una reazione d’orgoglio, contiene un po’ gli avversari, ancora alcune palle perse che riducono l’efficacia biancorossa che comunque insiste, ma la fatica risulta maggiore del risultato, il tabellone dice 14-17 per Rimini, ma il totale di 57-39 non lascia speranze.



Nell’ultimo quarto Rimini non ha più mezzi per recuperare, non può che inchinarsi alla potenzialità e alle ambizioni della fortissima formazione di Padova Millenium Basket che ricordiamo essere la retrocessa dalla serie A della scorsa stagione. Vincendo 77-55 hanno meritato questa promozione che solo Rimini avrebbe potuto impedire ed aveva tutte le credenziali per farlo.



Concludiamo con Fabio Raimondi: “il basket non mente mai, la squadra più organizzata vince. Si sapeva che Padova è superiore, sarebbe stato bello superarla. Abbiamo comunque dato spettacolo fino alla fine ed era ciò che volevamo. Abbiamo mostrato un buon basket e siamo arrivarti all'appuntamento finale di una lunga stagione, forse in leggera fase calante, ma ci può stare. Sono soddisfatto di tutti, in particolare di quelli che non hanno giocato perché hanno sempre avuto il giusto atteggiamento positivo. A volte è difficile entrare nelle rotazioni nel basket in carrozzina a causa dei punteggi di disabilità che condizionano il quintetto. Nell’insieme abbiamo costruito una buona base di partenza, qui volevamo arrivare e qui siamo arrivati, volevamo vincere e ci abbiamo provato. La stagione ci ha lasciato soddisfatti e dobbiamo essere realistici, i valori in campo favorivano la nostra avversaria sotto ogni aspetto, oggi si poteva fare di più? Forse sì, ma usciamo dal campo con la convinzione che possiamo migliorarci e lo faremo"

Il tabellino

Padova Millenium Basket - NTS informatica Basket Rimini 77-55

Padova Millenium Basket: Foffano 22, Azzolin, Faccioli 6, Casagrande 10, Raourahi 6, Benedetti 12, Garavello, Gamri 19, Gallina, Da Rin 2. All. Bargo.

NTS informatica Basket Rimini: Giustino 20, Raimondi 18, Acquarelli, Marchionni 4, Raik, Di Pietro, Martinini, Loperfido, Storoni, Rossi, Forcione 13, Ion. All. Raimondi



Arbitri: De Mattia e Delle Cese

Parziali: 19-8; 43-22 (24-14); 57-39 (14-17); 77-55 (20-16)



