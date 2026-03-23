Basket B in carrozzina, NTS Rimini ai playoff off da prima

Espugnata Parma 70-73 Sarà ininfluente l'ultima di campionato contro Sassari di domenica

NTS informatica Basket Rimini espugna Parma 70-73 e si assicura il playoff da prima assoluta. Sarà ininfluente per la classica l'ultima di campionato contro Sassari di domenica 29 marzo con una una bella festa propiziatoria in vista dei playoff.

Vinta, ma mai facile come doveva essere.

Primo quarto: Rimini parte difendendo bene, e attaccando meglio, già 4-10 a metà quarto con un buon controllo del gioco, ma Parma si riprende su alcuni errori riminesi di troppo e fa 10-12, ci pensa una tripla di Raimondi ad allontanare il pericolo. Parma non ci sta, Rimini è aggressiva e tiene il pallino chiudendo 16-19 ma Giustino ha già tre falli.

Secondo quarto: NTS Informatica Basket Rimini perde d'intensità, pasticcia e va sotto. Sul 25-21 ci vuole un timeout a 7:33 per chiarirsi le idee, ma conta poco, troppi errori in attacco e siamo 31-23 a metà quarto. Marchionni fa 4-0, Parma ci parla sopra e funziona. A 2:53 sta 37-30 e c'è il quarto fallo di Giustino. NTS continua a sbagliare tiri e a 1:51 piove sul bagnato col tecnico a Kevin Giustino che esce per cinque falli. Entra Loperfido, a 1:20 stiamo 40-30, Raimondi ci parla sopra, ma il nervosismo è al massimo. Andiamo al riposo 42-30.

Terzo quarto: il riposo lungo giova a Rimini che ritrova lucidità e tiro e piazza un 6-0 taumaturgico. Rimini è di nuovo aggressiva e riprende a segnare, entra Storoni ed è lui a firmare in entrata il 46-44 con un parziale di 4-14 NTS Informatica Basket Rimini è di nuovo in corsa e mancano ancora 4:20. Marchionni imperversa (alla fine saranno 28) e trova il pari, ma è ancora lunga. Finisce 51-50 al '30 dopo che Rimini è passata due volte avanti.

Ultimo Quarto: Raimondi ha 4 falli, sempre in cattedra c'è Marchionni, Rimini prende un minimo vantaggio e lo tiene con decisione. Il tabellone dice 57-61 ma mancano ancora 5:59 che resta intatto fino a 2:00 esatti dalla fine 63-67 col 4° fallo di Loperfido, passano appena 10" ed Raimondi commette il 5°. Entrano Ion per Raimondi e Acquarelli per Storoni siamo 64-67, manca 1:07 e abbiamo la palla in mano. Sul 64-69 Parma reagisce a -2 con una tripla, poi Loperfido fa 68-71 e Raimondi chiede timeout per Rimini per gestire gli ultimi 18 secondi e chiudere 70-73.

Come dice chiaramente Coach Raimondi, NTS Informatica Basket Rimini gioca bene se difende bene e lo ha fatto alla grande per tre quarti, dovendo anche rinunciare a due quinti del suo quintetto stellare, ma oramai il meccanismo è ben lubrificato e non si ferma più.

La gara non aveva scopo per Parma, ma una grande squadra quale è, non si tira indietro ed ha giocato una partita intensa e determinata.

NTS Informatica Basket Rimini è prima assoluta e domenica 29 marzo sarà grande festa, ma solo alla fine. Coach Raimondi promette una gara vera, senza se e senza ma, contro l'avversaria che si è rivelata la più ostica del girone B.

IL TABELLINO

Laumas Gioco Parma: Fagioli 17, Santos Da Silva 29, Reggio 18, Magrì 4, Saldutto 2, Giansoldati, Riviezzo, Allegretti, Chierici, Rovatti, Duduianu. All Malagone.

NTS Informatica Basket Rimini: Giustino 8, Raimondi 15, Acquarelli, Marchionni 28, Loperfido 8, Raik, Storoni 2, Rossi, Forcione 12, Di Pietro, Martinini. All. Raimondi.

Arbitri: Guerrini e Ferrarini

Parziali 16-19, 42-30 (26-11), 51-50 (9-20), 70-73 (19-23)