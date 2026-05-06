Basket B in carrozzina: NTS Rimini si gioca la promozione

A Formello la fase finale con AMCA Varese, SS Lazio e Padova Millenium. Sabato alle 9,30 Rimini-Varese e alle 17,30 Rimini-Lazio

La finale promozione in serie A del Torneo Antonio Maglio, Serie B FIPIC è alle porte: sabato 9 e domenica 10 maggio ci giocheremo tutto nel quadrangolare che la SS Lazio ha avuto il compito di organizzare tra le mure amiche del suo centro sportivo di Formello (RM).

Ne parliamo con il nostro Super-Coach Fabio Raimondi che ne ha viste e vinte tante, sicuramente pronto a non farsi sfuggire anche questa occasione.

Il quadro generale: NTS informatica Basket Rimini incontrerà tre avversarie di ottimo livello che durante la stagione hanno mostrato un buon basket. Arriviamo in un momento buono della stagione con un palmares di 14 vittorie e zero sconfitte e, come promesso, ci siamo divertiti, abbiamo fatto divertire la gente che ha affollato gli spalti della palestra CARIM di Via Cuneo a Rimini e ci ha accompagnato in trasferta.

Chi vincerà? Saranno partite molto equilibrate che si giocheranno sulla freschezza fisica e mentale, probabilmente vincerà la squadra che riuscirà a recuperare meglio stanchezza ed emotività per restare in partita fino all’ultimo in due giorni di gare tirate senza respiro.

Un po’ di dati e valutazioni Anche se nella finale si mescoleranno tutte le carte in tavola, sul fronte statistico, NTS informatica Basket Rimini produce 75,4 punti subendone 47,9. Ottiene bottini importanti da: Giustino 22,4 – Raimondi 15,9 – Marchionni 17,9 - Forcione 14,5 oltre a Loperfido. Non dispone di lunghi di stazza e di ruolo, ma sa far circolare la palla molto bene.

AMCA Varese, sarà la prima che incontreremo, una squadra competitiva, dotata di giocatori che hanno giocato la serie A ad alto livello, schierano tre lunghi e hanno dei buoni piccoli che lavorano parecchio per la squadra, ma ha sulle spalle la fatica del torneo delle seconde. produce 73,6 punti subendone 35,9. I più pericolosi sono Gennazzi 23,4 – Roncari 14,9 – Silva 10,9 - Karaman 9,6 oltre a Pedron, Molteni e Nava.

La seconda sarà SS Lazio, che avrà il fattore campo e quindi indubbio vantaggio, ha una buona batteria di piccoli e buoni tiratori intercambiabili, produce 73,9 punti subendone 37. I migliori realizzatori sono: Fares 14,6 – Pellegrini 13,8 – Valentini 13,2 – Stupenengo 11,7 – Donatore 10, Cimarelli 5.

L’ultima e la più temibile sarà Padova Millenium, da tanti anni ad alto livello ed ha sempre giocato a serie A, ha una ottima sintonia tra giocatori molto esperti, sia nel gioco interno che esterno, hanno perso un grande giocatore in campo ma hanno acquistato un allenatore molto capace che li fa giocare bene. Arriva in finale imbattuta, produce 82 punti subendone appena 28,2 realizzati da: Benedetti 22,1 – Casagrande 11,1 – Foffano 11,1 – Raourhai 10,7 – Gamri 10,4 – Garavello 10,4 – Da Rin 9,4.

Le conclusioni di Fabio Raimondi: Per quanto riguarda le amichevoli di preparazione abbiamo scelto di misurarci con squadre di serie A, rispettivamente la 3ª Amicacci Giulianova e la 4ª S. Stefano Porto Potenza Picena già qualificate per i playoff scudetto, squadre di alto livello con giocatori più forti di noi e forse fuori portata. Vogliamo crescere sia mentalmente che nel gioco per capire come si sta in serie A adeguandoci al ritmo di gioco.

Si spera sempre che i risultati arrivino subito e andremo in campo per questo e senza paura con l’obiettivo più alto davanti agli occhi. Aspettiamo con ansia questo playoff e poi, solo alla fine dell’ultima gara, alzeremo la testa per vedere se saremo stati bravi, se ci saremo divertiti, se meritiamo la promozione sapendo che meritiamo la categoria attuale dove ci siamo affermati come una delle migliori. Le nostre ambizioni sono legittime e ne siamo consapevoli.

Se non accadrà proseguiremo nel nostro progetto con la massima intensità, solo così potremo sperare di avere risultati. Siamo consapevoli della nostra forza e ci misureremo sempre con avversarie più forti, per riuscire a metterle in difficoltà. Magari all'inizio sarà per 5 minuti poi magari 10 e poi riuscire a giocarcela fino in fondo, così in uno o due anni potremo lavorare con la nostra programmazione che deve continuare fino al successo finale.

Play Off Orari

Rimini-Varese Sabato 9 Maggio ore 9:30 Formello

https://www.youtube.com/live/jrDgrDwidvg?feature=shared

Rimini-Lazio Sabato 9 Maggio ore 17:30 Formello

https://www.youtube.com/live/pARmBMWQIvk?feature=shared

Padova-Rimini Domenica 10 Maggio ore 12:30 Formello https://www.youtube.com/live/1zGRKXv_FxM?feature=shared



