Basket B in carrozzina, NTS vince il primo round di finale playoff

Battuta l'Acma Varese dopo due supplementari al termoine di un match complicato. Seonda sfida contro la SS Lazio

Prima o poi devi fare i conti con Rimini, se ti sembra di averla in pugno, di metterla in difficoltà non ti puoi fidare perché ha sempre risorse nascoste e ti sorprenderà.

La prima gara promozione finisce 90-86 e a farne le spese è AMCA Varese, formazione davvero forte e compatta che ha tenuto sulla corda NTS Informatica Basket Rimini per 50 minuti. Quattro quarti e due supplementari con Rimini sempre a rincorrere, senza mai cedere anche quando sembrava finita con un diabolico Fabio Raimondi capace di tenere salde le redini e riportare sulla terra l'avversaria che ha accarezzato più volte il successo ed ogni volta respinta al mittente.

Si parte alle 9:30 e, come spesso è accaduto Rimini è fredda, non trova ritmo e AMCA Varese scappa sul 2-10. Ci vogliono diversi minuti per vedere una relazione significativa, si va 7-14 ma Varese mantiene le distanze. 14-21 è la fine del 1º quarto.

Nel 2º quarto Rimini sale di colpi, difende bene e recupera. Il punteggio è basso, è equilibrio 33 pari agguantato a metà gara.

Nel terzo periodo AMCA Varese prende il sopravvento e allunga decisamente, col parziale di 16-23 sembra fatta per i lombardi che chiudono 49-56.

NTS Informatica Basket Rimini non ci sta, stringe la difesa e concede solo 13 punti ma rincorre sempre. A 8.1 secondi dalla fine due liberi di Raimondi fissano il 69 pari con il quale si va al supplementare.

Varese forza la fuga, ma termina ancora settantasette pari grazie ad un incontenibile e spietato Fabio Raimondi che mette sei punti consecutivi, l'ultimo tiro è di Varese, ma finisce nelle mani sbagliate e va sul ferro. Si va al secondo supplementare.

Subito cambia la musica, Rimini va avanti di 4, poi sbaglia due attacchi consecutivi e i lombardi ribaltano il risultato: 84-86 che manca si e no un minuto. Un'altra tripla di Raimondi riporta NTS avanti, poi la freddezza della difesa ed i falli ddell'ACNA per fermare il cronometro consegnano a Raimondi e compagni il primo strameritato successo.

Si torna in campo alle 17:30 con Rimini-SS Lazio.

IL TABELLINO

NTS informatica Basket Rimini- AMCA Varese 90-86 dts

NTS informatica Basket Rimini: Giustino 26, Raimondi 27, Acquarelli, Marchionni 24, Raik, Di Pietro, Martinini, Loperfido, Storoni, Rossi, Forcione 13, Ion. All. Raimondi

AMCA Varese: Sala, Molteni 16, Paonessa, Geninazzi 18, Roncari 25, Abdulgazc, Silva 20, Nav a 1, Pedron 6. All.Bottini

Arbitri: De Mattia Delle Cese

PARZIALI: 14-21; 33-33 (19-12); 49-56 (16-23); 69-69 (20-13)

1°s 77-77 (8-8) 2°S 90-86 (13-9)