Basket B in carrozzina, NTS vincente sulla Lazio (74-67)

Nella seconda partita di giornata vittoria di squadra, di carattere e tenacia, senza paura a recuperare lo svantaggio

Le tossine accumulate nel doppio supplementare della mattina si sono fatte sentire ed hanno appesantito gioco di Rimini nella gara delle 17:30 contro una SS Lazio che ha dalla sua il fattore campo, ma anche un'eccellente propensione ad andare al canestro facilitata da una difesa riminese più volte disattenta. Dopo un avvio equilibrato Rimini si trova piu volte in affanno verso la fine del primo quarto mentre i laziali trovano ripetutamente la via del canestro. Così chiudiamo 14-22.

Stessa musica nel 2º quarto, Raimondi chiama un timeout che sembra sortire effetto: 22-27 quando manca 5:17, ma dura poco SS Lazio allunga fino 24-33 e i biancoblu sembrano proprio padroni del campo a 2:30. Altro time out e NTS Informatica Basket Rimini cambia registro, in 2 minuti i nostri dimezzano lo svantaggio e si va al riposo 35-39.

Al rientro in campo pare che nessuno voglia impadronirsi della gara, il divario oscilla a lungo tra -3 e -5. Mancano 5' quando Rimini trova il -1 ma poi non segna più nessuno fino a 1:54 quando Forcione regala il 1° vantaggio 49-48, chiudiamo il 3° quarto 53-53, ma con una diversa consapevolezza.

Ultimo quarto: quando il gioco si fa duro la tenacia di NTS Informatica Basket Rimini viene fuori. L'equilibrio regna sovrano, ma l'inerzia ha l'accento romagnolo e a 4:40 siamo 63-58. La difesa è un muro e la circolazione offensiva della palla è perfetta. Rimini corre e non si volta più indietro fino al 74-67.

Concludiamo una giornata entusiasmante con due grandi vittorie di squadra, di carattere e tenacia, senza paura a recuperare lo svantaggio e sempre pronti ad agguantare il successo.

Oggi Ore 12:30 sfida al vertice per la serie A, con l'altra favorita e imbattuta Padova Millenium.



IL TABELLINO

NTS informatica Basket Rimini: Giustino 14, Raimondi 19, Acquarelli, Marchionni 17, Raik, Di Pietro, Martinini, Loperfido, Storoni, Rossi, Forcione 24, Ion. All. Raimondi

SS Lazio: Donatore 8, Stupenengo 17, Fares 22, Pellegrini A. 18, Saba 2, Pellegrini G, Garabello, Valentini, Bifolchi, Cimarelli. All. Stupenengo.

Arbitri: Guerrini e Borsani.

I parziali 14-22; 35-39 (21-17); 53-53 (18-14); 74-67 (21-14)