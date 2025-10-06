Basket C, all'esordio Titans vincenti a Fossombrone

Gran prova corale per i ragazzi di coach Rossini, con quattro in doppia cifra e Bomba a 9 punti. Sabato 11 debutto al Multieventi contro Pedaso TITANS CORSARI A FOSSOMBRONE AL DEBUTTO

Una splendida Pallacanestro Titano comincia col botto la stagione 2025-2026 e va a vincere a Fossombrone nella tana di una formazione attrezzata come la Bartoli Mechanics. Gran prova corale per i ragazzi di coach Rossini, con quattro in doppia cifra e Bomba a 9.

Il primo quarto è estremamente equilibrato, con un batti e ribatti nel segno degli attacchi che finisce sul 20 pari. Nel secondo i Titans stringono le maglie in difesa e provano subito una mini-fuga grazie alle triple di Ugolini. A metà quarto biancazzurri sul +11, poi Fossombrone torna a -7 con Tamboura prima del nuovo +11 esterno all’intervallo (30-41). Buona prestazione di tutta la squadra.

Di ritorno dagli spogliatoi Macina e compagni sono bravi a non perdere la bussola sui tentativi di rientro locali, col finale di periodo che lascia tutto invariato dopo 10’ di grande intensità difensiva (42-53). Nel quarto periodo è ancora la retroguardia Titans a congelare un vantaggio che poi viene allargato fino al +13 grazie alla buona attitudine in attacco di diversi protagonisti in campo. Chiusura sul 57-70 e gran vittoria al debutto stagionale.

Sabato prossimo, 11 ottobre, la Pallacanestro Titano debutterà in casa, al Multieventi, contro Pedaso.

IL TABELLINO

BARTOLI MECHANICS FOSSOMBRONE - PALLACANESTRO TITANO 57-70



FOSSOMBRONE: Curic 2, Balisi ne, Pierucci 4, Pagliaro 14, Rosatti 5, Vucenovic 5, Del Monte, Altieri 3, Arduini 9, Rinaldi ne, Tamboura 10, Fabbri 5. All.: Giordani.



TITANO: San Martini ne, Bomba 9, Romagnoli, Gasperoni ne, Macina 1, Fusco 11, Ugolini 14, Amati 15, Dragomanni 2, Felici 16, Lombardi 2. All.: Rossini.



Parziali: 20-20, 30-41, 42-53.