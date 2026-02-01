Basket C, Angels vincenti con il Porto Sant'Elpidio (80-72)
Nella ripresa la squadra di Tassinari allunga riuscendo a mantenere il vanatggio dino alla fine. Macaru top score del match
Vittoria di peso per gli Angels Santarcangelo a spese del Porto Sant’Elpidio Basket per 80-72. L’avvio è subito favorevole: Macaru scalda la mano con conclusioni pesanti che permettono a Santarcangelo di prendere margine nei primi minuti (+7). Porto Sant’Elpidio però non resta a guardare e rientra gradualmente. Il primo quarto si chiude sul 21-15.
Nel secondo periodo la partita si fa estremamente equilibrata. Gli ospiti trovano continuità offensiva con Fabi, Acuna e Bruni, riuscendo a ribaltare momentaneamente l’inerzia e a chiudere l’intervallo lungo in leggero vantaggio sul 34-35.
Al rientro dagli spogliatoi Santarcangelo alza l’intensità difensiva. Vandi dà equilibrio sui due lati del campo, mentre Macaru continua a colpire con decisione, trascinando i suoi fino al 53-49 di fine terzo quarto.
Nell’ultimo periodo emerge il carattere dei giovani: due triple pesantissime di Ruggeri spezzano l’equilibrio, mentre Ronci si conferma leader offensivo con giocate di qualità nei momenti chiave. Santarcangelo gestisce il vantaggio fino alla sirena finale, chiudendo sul definitivo 80-72.
Prossimo appuntamento: Sabato 14 Febbraio, al PalaSGR, contro Fossombrone.
IL TABELLINO
Basket Santarcangelo: Vandi 10, Almasi ne, Ronci 19, Macaru 21, Forino, Longo 3, Amaroli, Pennisi, Frisoni 5, Ruggeri 15, Saltykov 2, Rossi 5. All. Tassinari
Porto Sant'Elpidio: Balilli 5, Totaro ne, Torresi 6, Lupetti, Fabi 16, Acuna 20, Salvucci ne, Bruni 16, Vallasciani 5, Cimini 4. All. Raminis